Nadchodzi smartfon Hammer Ranger. Stworzony do zadań specjalnych

W sierpniu bieżącego roku do sprzedaży trafi nowość od polskiej marki – smartfon Hammer Ranger, który “otwiera” nową serię. Telefon charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami oraz wysoką odpornością, co może zainteresować entuzjastów outdooru.

Hammer Ranger to iście terenowy smartfon. Model może pochwalić się odpornością klasy IP69 i MIL-STD-810H. Na wyposażeniu znajduje się 6-calowy ekran IPS, który można bezproblemowo obsługiwać jedną ręką – nawet w rękawiczkach.

Hammer Ranger w szczegółach

Czy to jest to wydajny smartfon? Hammer Ranger posiada baterię 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania 30 W wraz z wymiennymi ogniwami. Telefon wyposażono w aparat 50 + 8 Mpix z szerokim kątem, obecny jest tryb zdjęć pod wodą, procesor Helio G99, system Android 15, technologię eSIM oraz szkło Gorilla Glass 5.

Jakie wersje trafią na rynek? Hammer Ranger będzie dostępny z pamięcią 8/256 GB i 6/128 GB. Producent deklaruje, że jest to najbardziej kompaktowy model marki Hammer, opracowany z myślą o warunkach outdoorowych.

Premiera Hammer Ranger

Premiera jest zaplanowana jeszcze na sierpień 2025 r. Smartfon będzie także prezentowany na stoisku Hammera podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie.