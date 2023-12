New York Times pozywa OpenAI i Microsoft za łamanie praw autorskich. Giganci, przy szkoleniu sztucznej inteligencji, mieli wykorzystać artykuły amerykańskiego dziennika, przez co teraz ChatGPT ma generować odpowiedzi łudząco podobne do treści NYT.

ChatGPT to innowacyjne narzędzie, które można wykorzystać w najróżniejszy sposób. Czat oparty o sztuczną inteligencję odpowie na różne pytania, więc dla niektórych może być nawet źródłem wiedzy. Problem w tym, że jego odpowiedzi są wyjątkowo zbieżne z artykułami New York Times.

New York Times pozywa OpenAI i Microsoft

Jak informuje The Verge, redakcja New York Times postanowiła pozwać OpenAI i Microsoft za naruszenie praw autorskich. Według redakcji, obydwie firmy trenowały swoje modele sztucznej inteligencji poprzez kopiowanie i wykorzystywanie milionów artykułów, w wyniku czego obecnie konkurują one z jej treściami.

Jak wyjaśniono w pozwie, ChatGPU i Copilot (do niedawna Bing Chat) generują dane wyjściowe, które dosłownie recytują treść artykułów z New York Times. Taka sytuacja poważnie szkodzi redakcji NYT, pozbawiając ją przychodów z subskrypcji, licencji, reklam i afiliacji.

W pozwie zwrócono uwagę, że modele sztucznej inteligencji zagrażają dziennikarstwu wysokiej jakości, podważają ochronę treści i ograniczają możliwości zarobku na artykułach. OpenAI i Microsoft wykorzystali ogromne inwestycje "The Times" w dziennikarstwo, bez pozwolenia wykorzystując je do tworzenia produktów zastępczych. Redakcja miała negocjować prawo do wykorzystania treści z gigantami, ale nie doszła do porozumienia. Efektem jest pozew.

OpenAI liczyło na współpracę

Lindsey Held z OpenAI, w oświadczeniu przesłanym redakcji The Verge, wyraziła zaskoczenie pozwem. Naukowcy liczyli na współpracę z redakcją.

"Szanujemy prawa twórców i właścicieli treści i jesteśmy zobowiązani do współpracy z nimi, aby zapewnić im korzyści z technologii AI i nowych modeli przychodów. Nasze bieżące rozmowy z New York Times były produktywne i konstruktywnie posuwały się naprzód, więc jesteśmy zaskoczeni i rozczarowani tym wydarzeniem. Mamy nadzieję, że znajdziemy obopólnie korzystny sposób współpracy, tak jak robimy to z wieloma innymi wydawcami".

The Verge zwraca uwagę, że współpraca redakcji z OpenAI układa się.. różnie. Axel Springer zawał umowę z OpenAI, która umożliwia pobieranie informacji z serwisów Politico i Business Insider. BBC, CNN i Reuters zablokowały robota sieciowego OpenAI, natomiast Associated Press pozwało OpenAI za szkolenie swoich modeli na treściach wydawnictwa.

Źródło: The Verge