Poznaliśmy ważną datę. To najważniejszy smartfon Samsunga w tym roku?

Znamy datę premiery Samsunga Galaxy S25 FE. Koreańczycy pozbywają się największego problemu "tańszego flagowca".

Poznaliśmy datę premiery nadchodzącego Samsunga Galaxy S25 FE. Tańsza odmiana flagowca może być niezwykle interesującym smartfonem. Zaoferuje (prawie) to samo, co topowe modele, cena ma być natomiast o wiele bardziej atrakcyjna. Nie ma wielu zmian względem poprzednika, ale dotyczą kluczowych aspektów. Użytkownicy docenią je w codziennym użytkowaniu. Galaxy S25 FE ma szansę zostać jednym z najlepszych Samsungów w tym i przyszłym roku.

Zapowiedź Samsunga Galaxy S25 FE - poznaliśmy datę premiery

Nowy Samsung Galaxy S25 FE to kolejna generacja tej popularnej serii. Kilka lat temu Koreańczycy pokazali Galaxy S20 FE - to od niego wszystko się zaczęło. Flagowe podzespoły i kilka kompromisowych rozwiązań pozwoliły stworzyć udaną mieszankę. Obecny model, czyli Galaxy S24 FE, również jest udany, a przy tym zdecydowanie najtańszy w obecnej gamie flagowców Samsunga. Na premierę następcy nie musimy już długo czekać.

Samsung Galaxy S25 FE zadebiutuje 19 września 2025 r. To wcześniej niż w przypadku ostatniej generacji - pokazano ją na początku października 2024 r.

Poznaliśmy specyfikację Samsung Galaxy S25 FE

Nowy model Samsunga pod względem wyglądu ma przypominać obecne flagowce Galaxy S25, jak i swojego poprzednika. Stylistyka będzie klasyczna i stonowana, choć dzięki temu telefon powinien dość długo wyglądać świeżo i atrakcyjnie. Z tyłu widzimy trzy obiektywy aparatu:

główny 50 MP:, f/1,8, OIS

teleobiektyw: 8 MP, f/2,4, 3-krotny zoom, OIS

ultraszeroki kąt: 12 MP, f/2,2

Koreańczycy ulepszyli przednią kamerę. Teraz będzie miała matrycę 12 MP (w poprzedniku: 10 MP). Samsung Galaxy S25 FE zadebiutuje z najnowszym Androidem 16 i nakładką One UI 8.

Zmiana na plus dotyczy baterii. Nie tylko urośnie (z 4700 do 4900 mAh), dostanie też szybsze ładowanie. Moc 45 W ma być taka sama, jak m.in. we flagowym Galaxy S25 Ultra i tańszym Galaxy A56 5G. To bardzo dobra wiadomość - Koreańczycy dość długo wykorzystywali niezbyt dużą moc ładowania 25 W. Podobną oferują topowe modele Apple i Google, natomiast nawet niedrogie smartfony z Chin zwykle pozwalają na ładowanie baterii z mocą 67, a czasem nawet ponad 100 W.

Samsung Galaxy S25 FE schudnie - waga ma wynosić 190 g (Galaxy S24 FE ważył 213 g); Stanie się też jeszcze smuklejszy - zamiast 8 mm grubość ma wynosić 7,4 mm. Obudowa pozostanie wodoszczelna (certyfikat IP68), pojawią się natomiast nowe kolory.

Grafika główna: Samsung Galaxy S24 FE.