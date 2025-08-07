Sony idzie po swoje. Imponująca sprzedaż PlayStation 5

Japońska korporacja publikuje raport finansowy za pierwszy kwartał bieżącego roku fiskalnego (zakończony 30 czerwca 2025 r.). Wyniki są obiecujące, nie brakuje też kolejnych chętnych, którzy sięgają po konsolę PlayStation 5.

Raporty finansowe gigantów branży od zawsze były źródłem ciekawych informacji. Ten najnowszy, opublikowany przez Sony, ujawnia łączną sprzedaż konsol PlayStation 5 – od momentu premiery sprzęt trafił do ponad 80,3 mln użytkowników na całym świecie. Wzrost sprzedaży względem analogicznego okresu w poprzednim roku wynosi ponad 4 proc.

Jest dobrze...

Liczba aktywnych użytkowników PlayStation Network wzrosła do 123 mln – w tym samym okresie poprzedniego roku fiskalnego aktywnych użytkowników było 116 mln.

Skumulowana sprzedaż gier na PlayStation 4 i PlayStation 5 w pierwszym kwartale tego roku fiskalnego wynosi 65,9 mln kopii. Jest to 23-procentowy wzrost rok do roku. Rośnie i tak już pokaźny udział cyfrowych kopii. W omawianym okresie stanowiły one aż 83 proc. sprzedanych kopii (wzrost o 3 proc. rok do roku).

...a będzie jeszcze lepiej

Jeśli chodzi o sprzedaż konsol PlayStation 5 (włącznie z mocniejszym wariantem Pro), to Sony, podobnie jak Microsoft, dostanie za niespełna rok kolejny impuls. Mowa oczywiście o zbliżającej się premierze GTA 6, które w pierwszej kolejności trafi właśnie na konsole.

Oficjalna data premiery jest już znana, lecz w sieci pojawiają się przecieki, które mogą sugerować kolejne opóźnienie nowego GTA. Czy tak będzie? Czas pokaże. Do wszelkich nieoficjalnych doniesień należy podchodzić ze zdrową dawką sceptycyzmu.

Źródło: Gematsu