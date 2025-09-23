Seria gier GTA jako podręcznik historii? Tak, to się dzieje

Kto by pomyślał, że popularne gry wideo staną się narzędziem do nauczania. Seria Grand Theft Auto od Rockstar Games będzie podstawą wykładów z historii na Uniwersytecie Tennessee od stycznia 2026 r. Gry posłużą jako punkt wyjścia do analizy społecznych i politycznych zmian w USA.

O Grand Theft Auto, kultowej serii gier od Rockstar Games, znów jest głośno i to nie z powodu zbliżającej się premiery GTA 6. Okazuje się, że gry zostaną wykorzystane do nauki - w styczniu 2026 r. studenci Uniwersytetu Tennessee rozpoczną nietypowy kurs historii współczesnej Ameryki. Zajęcia "Grand Theft America: U.S. History Since 1980 through the GTA Video Games" poprowadzi prof. Tore Olsson, znany z podobnych inicjatyw edukacyjnych. Jak podaje serwis IGN, wykłady będą poświęcone amerykańskiej historii ostatnich dekad, a gry posłużą jako punkt wyjścia do analizy społecznych i politycznych zmian w USA.

Wykładowca spędził w świecie GTA sporo czasu

"Poświęciłem na te gry więcej godzin, niż chciałbym przyznać i nie mogę się doczekać, aby wykorzystać ich fabułę oraz postacie do nauczania ważnych zagadnień historycznych" - powiedział Tore Olsson w wywiadzie dla serwisu IGN.

To nie pierwsza inicjatywa profesora Olssona związana z wykorzystaniem gier w nauczaniu. Wcześniej prowadził zajęcia oparte na serii Red Dead Redemption, co zaowocowało książką "Red Dead’s History" oraz audiobookiem. Przykład kursu na Uniwersytecie Tennessee pokazuje, że gry coraz częściej pojawiają się na uczelniach nie tylko jako temat projektowania, ale także jako narzędzie do nauki historii i refleksji społecznej.

Profesor Olsson podkreśla, w rozmowie z portalem IGN, że gry wideo, choć tworzą fikcyjne światy, wpływają na postrzeganie rzeczywistości przez graczy. W jego kursie uniwersum GTA stanowi ramę do analizy przemian społecznych i politycznych w USA od lat 80. do dziś. Kurs nie skupia się na samej grze, lecz na historii Stanów Zjednoczonych, wykorzystując motywy i tło fabularne GTA do omawiania realnych wydarzeń. Studenci mają szansę spojrzeć na współczesną Amerykę przez pryzmat popkultury i satyrycznych odniesień obecnych w serii.

Przemiany społeczne i polityczne w USA według GTA

W trakcie kursu studenci będą analizować wydarzenia, które miały miejsce w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego półwiecza. Przerysowany obraz USA przedstawiony w GTA ma stanowić ramę do rozmów o takich kwestiach jak nierówności społeczne, rola mediów, wyzwania polityczne, wzrost liczby imigrantów czy funkcjonowanie policji.

Profesor Olsson wyjaśnia, dlaczego wybrał właśnie tę serię: "Niewielu deweloperów może się równać z Rockstarem pod względem szczegółowości w grach" - mówił. Rockstar Games, oprócz GTA, komentuje życie społeczne w USA także w innych tytułach, takich jak L.A. Noire czy Red Dead Redemption.

Olsson zwraca uwagę, że gry GTA, choć satyryczne, oddają wiele realnych zjawisk, jak wzrost nierówności czy zmiany w mediach. Przykłady z gier, takie jak porty kontenerowe czy zróżnicowane stacje radiowe, służą do wyjaśniania procesów gospodarczych i społecznych ostatnich dekad. W programie kursu znajdą się m.in. tematy imigracji, polityki, przestępczości i przemian kulturowych. Olsson planuje wykorzystać fabułę "San Andreas" do omówienia zamieszek w Los Angeles w 1992 r., pokazując, jak gra nawiązuje do rzeczywistych wydarzeń.

Zajęcia bez obowiązku grania

Studenci nie muszą posiadać ani grać w gry z serii GTA. Profesor wykorzystuje fragmenty rozgrywki i materiały wideo jako ilustracje do wykładów. Wiedza o fabule gier nie będzie sprawdzana na egzaminach, a kurs skupia się na analizie historycznej.

W ramach kursu zostaną omówione różne części serii, które odzwierciedlają kolejne dekady amerykańskiej historii: Vice City Stories (1984), Vice City (1986) – lata 80., San Andreas (1992) i Liberty City Stories (1998) – lata 90., a także GTA III, IV, V i nadchodząca VI, które ukazują XXI wiek. Zajęcia nie obejmą jeszcze Grand Theft Auto VI z powodu przesunięcia premiery na 26 maja 2026 r., jednak profesor Olsson planuje uwzględnić tę grę w przyszłych edycjach kursu.

