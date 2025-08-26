Twórcy GTA 6 nie zadowalają się półśrodkami, wznosząc pewien element rozgrywki na zupełnie nowy poziom. Odzwierciedleniem ich ambicji jest imponujący budżet, który – tylko w tym jednym, konkretnym obszarze – ma wynosić setki milionów dolarów. O czym mowa?

Woda w GTA 6 za nawet 300 milionów dolarów

Rockstar znany jest ze swojego zamiłowania do detali. Pozostaje mu wierny również (a może przede wszystkim) w GTA 6, które, jeszcze przed premierą, wzbudza szeroką dyskusję wśród fanów kultowej serii gier.

Wspomnianym na wstępie, wartym fortunę elementem jest… woda. Według najnowszych, niepotwierdzonych jeszcze, doniesień w GTA 6 ma ona stanowić coś więcej niż tło, dostarczając immersyjnych wrażeń podczas surfingu, obserwacji dynamicznych przypływów i odpływów, huraganów czy powodzi.

Umiejętności specjalistów i swoboda pracy twórczej, jaką im zapewniono, mają przełożyć się na realistyczną jak nigdy dotąd fizykę wody. Nad całością pracuje zespół dwudziestu inżynierów, wynagradzanych z budżetu przedsięwzięcia, który zawiera się w przedziale od 200 do 300 milionów dolarów. Suma ta stanowi znaczący ułamek całościowego, rekordowo wysokiego budżetu gry, który szacuje się na około 2 miliardy dolarów.

Kiedy premiera GTA 6?

Nowej jakości rozgrywki doświadczymy za niespełna rok. Premiera GTA 6 została zapowiedziana na 26 maja 2026 roku w wersji na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Wersja gry na PC zadebiutuje zaś najpewniej pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

