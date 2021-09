W ramach jednej z największych transakcji na polskim rynku Play przejmuje UPC Polska. W ten sposób wzmacnia swoją pozycję, ale też wylewa fundamenty pod stworzenie nowego, ogólnopolskiego operatora konwergentnego.

Play przejmuje UPC Polska

O tym, że Play może kupić UPC, pisaliśmy już kilka tygodni temu. I rzeczywiście – 22 września podpisana została Umowa Sprzedaży i Nabycia. Na jej mocy Play przejmie 100% udziałów w UPC Polska, o ile tylko oficjalną zgodę wyda Komisja Europejska, z czym jednak nie powinno być żadnych problemów. Jeśli tak się stanie, do finalizacji transakcji powinno dojść w pierwszym półroczu 2022 roku.

(Tak właściwie to spółka P4 będąca częścią Grupy illiad, ale prościej, a przy tym wciąż zgodnie z prawdą, będzie napisać, że) Play wyda 7 miliardów złotych, by przejąć UPC (i tu też moglibyśmy dopisać, że konkretnie przejęta zostanie spółka UPC Polska należąca do UPC Poland Holding i będąca częścią grupy Liberty Global). Dla zainteresowanych: ta kwota odpowiada mnożnikowi EBITDAaL za rok 2020 na poziomie 7x przy uwzględnieniu synergii przychodowych i kosztowych.

Po co sieci Play UPC?

UPC to jeden z kluczowych dostawców usług internetowych (i nie tylko) w naszym kraju – zasilając w telewizję i Internet ponad 1,5 miliona abonentów, tylko w ubiegłym roku wygenerował 1,7 miliarda złotych przychodów. To właśnie bardzo dobra oferta szerokopasmowego internetu światłowodowego była najważniejszym powodem, dla którego Play zdecydował się na przejęcie.

Podczas gdy konkurenci dysponują już własną infrastrukturą tego typu, Play do tej pory musiał posiłkować się partnerami, bazując w ostatnich latach na współpracy z Vectrą. Mając pod swoimi skrzydłami UPC, Play będzie samowystarczalny. Zresztą w oficjalnej notce prasowej niczego nie ukrywa: „[zakup] wiąże się z chęcią przyspieszenia inwestycji w sieci światłowodowe oraz przyczynia się do realizacji wizji i ambicji spółki w zakresie inwestowania w najnowocześniejsze sieci, usługi mobilne oraz szerokopasmowe”.

Powstanie „ogólnopolski czempion”

Pozytywnie na temat przejęcia wypowiadają się również przedstawiciele UPC Polska, uznając je za dowód na dużą wartość sieci światłowodowych oraz wysoki poziom dostarczanych usług. Dyrektor generalny spółki, Robert Dedeleanu powiedział: „UPC od zawsze nadawał ton innowacjom w branży. Teraz, razem z operatorem Play, stworzy ogólnopolskiego czempiona, który ponownie dokona transformacji polskiego rynku”.

Źródło: Play, UPC, informacja własna