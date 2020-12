Abonenci PlayStation Plus będą mogli mówić o bardzo dobrym otwarciu nowego roku. Sony przygotowało nie byle jakie gry, które zostaną im udostępnione.

A w przeszłości bywało z tym różnie. Nie jest tajemnicą, że gry oferowane w ramach PlayStation Plus nie zawsze kuszą, często mowa nie tylko o mniejszych, ale też średnio interesujących tytułach. Tym razem jest inaczej, bo producent pokusił się o trzy propozycje, z których chyba żadna nie wymaga bliższego przedstawiania.

PlayStation Plus na styczeń 2021

Shadow of the Tomb Raider oraz Greedfall można będzie uruchomić i na PlayStation 4 i na PlayStation 5 - w trybie wstecznej kompatybilności. Maneater zostanie natomiast oddany jedynie posiadaczom nowszej konsoli. Wszystkie gry Sony udostępni 5 stycznia.

Najbardziej znana pozycja to tutaj bez wątpienia Shadow of the Tomb Raider, ostatnia odsłona (z 2018 roku) bardzo popularnej i lubianej serii o przygodach Lary Croft. Greedfall to RPG z 2019 roku, a Maneater (z maja tego roku) gra, którą trudno jednoznacznie zakwalifikować do konkretnego gatunku, niektórzy określają ją jako podwodne GTA z rekinem w roli głównej.

Warto pamiętać, że aktywna subskrypcja PlayStation Plus na PlayStation 5 daje również dostęp do PlayStation Plus Collection. To nic innego jak katalog gier z PlayStation 4, ale znajduje się wśród nich kilka wartych uwagi propozycji, między innymi Bloodborne, Days Gone, Detroit: Become Human czy Resident Evil 7 biohazard.

Źródło: PlayStation Access

