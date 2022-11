Kolejny miesiąc, kolejna porcja gier do odebrania dla abonentów PlayStation Plus. Sprawdźcie, o jakie tytuły Sony pokusiło się tym razem.

PlayStation Plus na listopad 2022

Nioh 2

Kolekcja LEGO Harry Potter

Heavenly Bodies

Przypomnijmy, że już od kilku miesięcy PlayStation Plus ma kilka progów cenowych, omawiany tutaj Essential jest tym najniższym, ale i najpopularniejszym. Najprościej rzecz ujmując jest to odpowiednik tzw. starego PlayStation Plus. Już od dziś, 1 listopada abonenci mogą pobierać kolejne gry.

Co rozdaje Sony? Wymagające RPG, zręcznościówka i coś dla młodszych

Na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się Nioh 2. Spora część fanów RPG może mieć przygodę z tym tytułem za sobą. Jeśli nie, warto nadrobić zaległości. Produkcja przygotowana przez Team Ninja z akcją osadzoną w feudalnej Japonii została oceniona bardzo wysoko. Zwłaszcza przez lubiących w grach spore wyzwania, bo poziom trudności do najniższych tutaj nie należy. Ale właśnie dzięki temu satysfakcja z pokonania kolejnych bossów jest naprawdę duża.

Niemałym testem, zwłaszcza na późniejszych etapach, może być również Heavenly Bodies. To gra zręcznościowa, której twórcy postanowili pobawić się fizyką i stanem nieważkości.

Kolekcja LEGO Harry Potter to natomiast zestaw dwóch gier, które łączą bardzo popularne światy, LEGO i uniwersum Harry'ego Pottera. W tym przypadku dobrze bawić mogą się również młodsi gracze, rozgrywka obfituje w zaklęcia, warzenie eliksirów, ale też konieczność rozwiązywania zagadek i sporą dawkę humoru.

Źródło: sony