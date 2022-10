Z okazji Halloween twórcy gry Scorn postanowili raz jeszcze zachęcić graczy do zainteresowania się nią. I jedno można im przyznać, okoliczności wybrali odpowiednie.

Twórcy Scorn chwalą się recenzjami

Na Scorn nie musimy czekać, bo gra od niedawna jest dostępna. Trafiła na PC oraz konsole Xbox Series X i Xbox Series S. Oczekiwania były bardzo duże i jeśli zestawić je ze średnią ocen na poziomie około 70% to można dojść do wniosku, że mamy do czynienia z pewnym rozczarowaniem. Czy jest on jednak słuszny?

I tak, i nie. To jedna z tych gier, które nie każdemu będą pasowały. Niezbyt często rozstrzał ocen jest tak duży. W tym przypadku byli recenzenci wystawiający 2, ale nie zabrakło też takich, którzy stawiali 9 i 10. Co oczywiste, studio Ebb Software przygotowując nowy zwiastun skupiło się na pochwałach.

Scorn - zwiastun na Halloween

Czy Scorn to dobra gra? Co może się podobać?

Mało kto odmawia Scorn klimatu i dobrej, niebanalnej oprawy. Zapowiedzi mówiące o inspiracjach twórczością H. R. Gigera dawały nadzieję na to, że zobaczymy tu bardzo interesujący świat i taki też ostatecznie udało się twórcom wykreować.

Gra potrafi przestraszyć, a niekiedy nawet obrzydzić. Wywiązuje się tym samym z cech, jakie powinien posiadać przedstawiciel gatunku survival horror i produkt polecany na Halloween. Podobać mogą się też zagadki rozsiane po całym bio-labiryncie, niestety gorzej wypada fabuła, walka, zdaniem niektórych całość jest zbyt liniowa.

Scorn to jedna z tych propozycji, które szczególnie wypada oceniać indywidualnie. Jeśli macie ochotę sprawdzić, to cena nie odstrasza, 139 złotych za wersję PC i około 180 zł za wydanie konsolowe to w dzisiejszych czasach kuszące oferty. Scorn trafił też do katalogu Game Pass.

Źródło: Ebb Software