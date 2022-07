Sony wpadło na nowy pomysł, w jaki sposób przyciągać graczy do swoich konsol, a także zacieśniać więzi z tymi, którzy już zaliczają się do grona posiadaczy PlayStation.

Co to jest PlayStation Stars?

Okazuje się, że nowy PlayStation Plus to nie wszystko. W oficjalnym komunikacie japońska firma pochwaliła się PlayStation Stars. Co to takiego? Najprościej rzecz ujmując, nowy program lojalnościowy dedykowany graczom mającym na stanie konsole PlayStation 4 i/lub PlayStation 5.

Założenia wydają się bardzo proste. Do PlayStation Stars będzie można przystąpić za darmo. Ma być to tym bardziej atrakcyjne, ponieważ gracze będą mogli zdobywać nagrody poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kampaniach i aktywnościach. Niektóre będzie można zgarnąć w bardzo prosty sposób, jedynie grając w wyznaczoną grę w danym miesiącu. Inne mają jednak wiązać się z większym wyzwaniem, może być wymagane wygrywanie w turniejach, sięganie po konkretne trofea czy bycie pierwszym graczem, który zdobędzie platynowe trofeum w nowej grze w swoim regionie.

Jakie nagrody w PlayStation Stars?

O jakie konkretnie nagrody chodzi? Każdy z użytkowników dzięki aktywności będzie mógł zebrać punkty lojalnościowe, które da się wymienić na środki w portfelu PSN, wybrane produkty z PlayStation Store czy „cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie” - nowy rodzaj nagród, który niedługo będzie dostępny na konsolach PlayStation.

Z jednej strony brzmi nieźle. Z drugiej natomiast wiele będzie zależało od szczegółów i pełnej listy nagród do odebrania. Sony zapewnia, że będą zróżnicowane, ale przydałoby się, aby jednocześnie były również atrakcyjne.

Kiedy premiera PlayStation Stars?

Nie poznaliśmy dokładnego terminu startu programu PlayStation Stars. Zdradzono tylko tyle, że można spodziewać się tego przed końcem roku. Obecnie trwają testy.

Co sądzicie, na bazie pierwszych informacji, o nowym pomyśle Sony?

Źródło: Sony Interactive Entertainment