Sztuczna inteligencja okazała się lepsza od człowieka na kolejnym polu. Lepiej jest w stanie rozpoznać i zrozumieć spontaniczną mowę.

Rozumieć słowa i odróżniać je od nie-słów

Niewielu z nas mówi bez przerw i zawahań, bez „yyy” czy „mmm”, bez śmiechu czy kaszlu, bez zająknięć i pomyłek. Niewielu z nas może też pochwalić się perfekcyjną dykcją – szczególnie podczas luźnej, spontanicznej rozmowy. Dlatego robienie notatek czy wyłapywanie wszystkich szczegółów sprawia wielu osobom kłopoty, a dla sztucznej inteligencji była to wręcz przeszkoda nie do przeskoczenia. Nie użyłem tu słowa „była” przez przypadek – naukowcy z Karlsruhe Institute of Technology dokonali przełomu.

Naukowcom z KIT udało się zaprojektować bazujący na sztucznej inteligencji system, który lepiej od ludzi radzi sobie z rozpoznawaniem spontanicznego słowa mówionego. Podczas gdy współczynnik błędu ludzkiego wynosi w tym przypadku około 5,5%, niemieckie rozwiązanie osiągnęło wynik na poziomie 5%. Co warte podkreślenia – pomiaru dokonano przy użyciu znormalizowanego i uznawanego na całym świecie testu (zdefiniowanego przez US NIST).

Sztuczna inteligencja robi to dobrze

Istotne jest też to, że system jest nie tylko precyzyjny i niemal bezbłędny, ale też bardzo szybki. Opóźnienie nie przekracza jednej sekundy, co jest ważne przede wszystkim ze względu na zastosowanie tego rozwiązania. Otóż naukowcy z KIT używają go, aby w czasie rzeczywistym wygłaszane wykłady prezentować w formie tekstowej. To pomoc nie tylko dla niesłyszących i niedosłyszących, ale też – w połączeniu z automatycznym translatorem – dla studentów z zagranicy.

Ale to rozwiązanie może znaleźć zastosowanie również w wielu innych przypadkach i samo w sobie może być dużym krokiem naprzód w kwestii rozwijania narzędzi do interakcji głosowej z maszynami. Nie pozostaje nic innego jak pogratulować i zacisnąć kciuki, a głodnych szczegółów – odesłać do publikacji na platformie arXiv.

