Plus informuje o nowym konkursie. Osoby, które w określonym czasie skorzystają z usługi doładowań cyklicznych i odpowiedzą na jedno pytanie, mają szansę wygrać różne nagrody.

Doładowania cykliczne to usługa dla zapominalskich użytkowników Plusa na Kartę. W tym przypadku operator pobiera automatycznie kwotę za usługę. Aby z tego skorzystać, wystarczy wejść na www.doladuj.plus.pl, zalogować się lub utworzyć nowe konto, wybrać typ doładowania oraz ustalić szczegóły, takie jak częstotliwość i wysokość opłat.

Później użytkownik podaje swój numer telefonu i zatwierdza regulamin. Usługę można w każdej chwili zmienić lub z niej zrezygnować.

Regulamin konkursu Doładuj cyklicznie w Plus na Kartę i walcz o nagrody

Konkurs trwa od 02 października do 30 listopada 2023 r. Użytkownicy, którzy w tym czasie co najmniej raz skorzystają z doładowania cyklicznego za minimum 30 złotych, mają szansę zawalczyć o nagrody. Warunkiem jest też udzielenie ciekawej odpowiedzi na pytanie: "co zrobisz z czasem uwolnionym dzięki doładowaniom cyklicznym w Plus na Kartę?" na stronie pluskonkurs.pl.

Można zgłosić wiele odpowiedzi, ale każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę. Komisja wybierze 39 najlepszych zgłoszeń.

Nagrody

Miejsce 1: voucher o wartości 10 000 zł do wykorzystania na www.travelplanet.pl

Miejsca 2-3: voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 14 128 GB

Miejsca 4-6: voucher elektroniczny na Smartfon Apple iPhone 13 128 GB

Miejsca 7-39: elektroniczna karta podarunkowa o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie internetowym Media Expert.

Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 60 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

źródło: materiały prasowe