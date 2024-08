WP obniża zużycie energii dzięki innowacyjnym serwerom

Grupa Wirtualna Polska zmodernizowała swoje centrum danych, zmniejszając zużycie energii i zwiększając wydajność dzięki serwerom z procesorami AMD EPYC. To krok ku bardziej efektywnej i ekologicznej infrastrukturze.

W 2019 roku Grupa Wirtualna Polska postanowiła zmodernizować swoje centrum danych. Kluczowym problemem dotychczasowej infrastruktury było wysokie zużycie energii, co skłoniło do poszukiwań rozwiązania, które jednocześnie zredukowałoby pobór prądu i zwiększyło możliwości obliczeniowe.

AMD EPYC gen. 3

Po dokładnej analizie dostępnych na rynku opcji oraz ocenie ich korzyści, wybór padł na serwery wyposażone w procesory AMD EPYC trzeciej generacji. Dzięki nim osiągnięto nie tylko zamierzony cel, ale również znacznie zwiększono tzw. "gęstość mocy", co oznacza wyższą wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby serwerów i obniżeniu zużycia energii.

Sebastian Dąbrowski, menedżer IT w Wirtualna Polska Holding, podkreślił: „Nasz klaster obsługujący platformę Kubernetes zużywał znaczne ilości energii i szukaliśmy rozwiązania, które pomoże nam to w istotny sposób ograniczyć, a jednocześnie zwiększyć jego wydajność. Dzięki serwerom z procesorami AMD EPYC udało nam się to osiągnąć i to znacznie zmniejszając liczbę węzłów obliczeniowych. Taka infrastruktura pozwala nam oferować jeszcze lepsze ceny naszym klientom.”

Więcej miejsca, mniej CO2

Kubernetes to platforma do zarządzania aplikacjami kontenerowymi, z której Wirtualna Polska korzysta w celu świadczenia szerokiego wachlarza usług internetowych. Oprócz internetowych serwisów informacyjnych sygnowanych marką WP, holding oferuje także liczne serwisy specjalistyczne (jak benchmark.pl czy dobreprogramy.pl), a także usługi turystyczne (np. wakacje.pl), zakupowe (np. Domodi), związane z projektowaniem wnętrz (Homebook) i wiele innych. Zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie gęstości mocy pozwala Grupie WP na ograniczenie śladu węglowego oraz oszczędność miejsca na ewentualną dalszą rozbudowę centrum danych.

źródło: AMD