Marka POCO postanowiła rozpocząć rok 2024 od mocnego uderzenia. Na rynek wchodzą trzy nowe smartfony - POCO X6 Pro i POCO X6 oraz POCO M6 Pro. Sprawdzamy, co mają do zaoferowania.

Zarządzający POCO od samego początku puszczali oczko przede wszystkim do młodszych użytkowników. Smartfony z logo tej marki często wyróżniają się odważną kolorystką, a przede wszystkim nieprzeciętną wydajnością. Najwyraźniej kierunek został utrzymany, ponieważ przy okazji debiutu kolejnych telefonów POCO chwali się rekordem wydajności.

POCO X6 Pro z rekordem w AnTuTu

POCO X6 Pro to najmocniejszy przedstawiciel w historii smartfonów z serii X. Został wyposażony w nowy chipset Dimensity 8300-Ultra, który osiąga 1 464 228 punktów w benchmarku AnTuTu i ustanawia tym samym rekord dla urządzeń marki POCO. Osoby sięgające po POCO X6 Pro mogą nastawiać się również na pamięć RAM LPDDR5X oraz do 512 GB pamięci wewnętrznej w szybkim standardzie UFS 4.0. Wydajność powinna być wystarczająca także do gier, w związku z czym przyda się duży, 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz.

– Wraz z debiutem układu MediaTek Dimensity 8300-Ultra w POCO X6 Pro, konsumenci będą mieli okazję cieszyć się pełną gamą funkcji, takich jak generatywne możliwości sztucznej inteligencji i superszybką pamięcią. Ściśle współpracowaliśmy z POCO, aby zoptymalizować nasz chipset w celu zapewnienia płynnego działania gier, szybkiej łączności i oszczędności energii. Razem stworzyliśmy najlepszy smartfon dla nowej generacji użytkowników – komentuje dr Yenchi Lee, Deputy General Manager of MediaTek’s Wireless Communications Business Unit.

POCO X6

Również w przypadku POCO X6 wydajność ma być mocną stroną. W tym modelu producent postawił jednak na inny procesor - Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Jednocześnie trzeba się spodziewać nieco wolniejszej pamięci - RAM LPDDR4X i UFS 2.2.

Ekran ma tę samą wielkość i identyczne parametry co w POCO X6 Pro. Minimalnie większa jest bateria - 5100 mAh zamiast 5000 mAh. Obydwa modele cechują się jednak obsługą ładowania 67W.

POCO M6 Pro

Najniżej pozycjonowana z nowości to POCO M6 Pro z procesorem Helio G99-Ultra oraz pamięcią RAM LPDDR4X i UFS 2.2. Co ciekawe, również POCO M6 Pro został wyposażony w baterię 5000 mAh z ładowaniem 67W, a więc w tej kwestii nie będzie wolniejszy od droższych kuzynów. Co więcej, ma też taki sam wyświetlacz AMOLED 120 Hz. Tylny panel z racji innego osadzenia aparatu fotograficznego zauważalnie odbiega od tych z POCO X6 Pro i POCO X6.

Każdy z tych telefonów ma czytnik linii papilarnych w ekranie i jest zabezpieczony przed zachlapaniami zgodnie z normą IP54. Solidarnie oferują też po dwa głośniki, moduły NFC, ale złącze słuchawkowe znalazło się tylko w POCO M6 Pro.

Ceny nowych smartfonów POCO

Wszystkie omówione nowości POCO będzie można kupić również w oficjalnej polskiej dystrybucji. W wybranych sklepach smartfony powinny pojawić się jeszcze dziś. Ceny zależą od wybranego wariantu pamięciowego.

POCO X6 Pro 12/512 GB za 1899 zł

POCO X6 Pro 8/256 GB za 1799 zł

POCO X6 12/256 GB za 1499 zł

POCO M6 Pro 12/512 GB za 1299 zł

POCO M6 Pro 8/256 GB za 1099 zł

