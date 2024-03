Niedawno w sieci wybuchła afera w związku z podrobionymi wkrętarkami marki Parkside. Co na to sieć sklepów Lidl? Zapytaliśmy sprzedawcę o sytuację i mamy pierwsze podejrzenia odnośnie przyczyny takiego zdarzenia.

Elektronarzędzia z marketów cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Nic więc dziwnego, że ostatnia afera z podrobioną wkrętarką Parkside odbiła się szerokim echem w sieci.

Podrabiane wkrętarki Parkside

Dawid Biel nagrał materiał, w którym opisuje przypadek zakupu podrobionej wkrętarki Parkside PBSPA 12 C3.

Chodzi o model Parkside PBSPA 12 C3. Urządzenie miało korzystać z wytrzymałego silnika bezszczotkowego – dzięki przekładni 2-biegowej, mógł on pracować z prędkością obrotową 0-450 obr./min i 0-1750 obr./min. Do tego przewidziano 21 poziomów momentów obrotowych (maksymalny moment obrotowy to 35 Nm).

W opakowaniu znalazł się zupełnie inny model - Parkside PBSA 12 E4. Mówimy o wkrętarce ze słabszej serii, bazującej na zwykłym silniku. Sprzęt oferuje też gorsze parametry – tylko 20 poziomów regulacji z maksymalnym momentem obrotowym 28 Nm oraz prędkość do 0-350 obr./min / 0-1300 obr./min.

Wkrętarka Parkside PBSPA 12 C3 ma czarny kolor, więc klienci powinni ją łatwo odróżnić od zwykłego modelu Parkside PBSA 12 E4 (w ciemnozielonej kolorystyce). Urządzenie zostało jednak przemalowane na czarny kolor, a do tego korzystało z podrobionych tabliczek znamionowych, co zapewne miało utrudnić rozpoznanie sprzętu.

Lidl bada sprawę

Zapytaliśmy sklep Lidl o problem z podrabianymi wkrętarkami. Sklep tłumaczy się, że sytuacja mogła być spowodowana podmianą towaru przez osobę trzecią. Otrzymaliśmy następujące oświadczenie w tej sprawie:

"Chcielibyśmy podkreślić, że naszym celem jest oferowanie klientom szerokiej gamy produktów w niskich, lidlowych cenach. Dostępna w sieci Lidl Polska marka Parkside oferuje szeroką gamę funkcjonalnych narządzi i akcesoriów, umożliwiających samodzielne wykonywanie prac w ogrodzie, wokół domu lub warsztacie. Nasi klienci cenią wysoką jakość produktów sygnowanych marką Parkside, a także bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności i atrakcyjne wzornictwo.

Dziękujemy za sygnał w tej sprawie – ta sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna mieć ona miejsca. Obecnie sprawdzamy przyczynę tego zdarzenia. Podejrzewamy, że wspomniana sytuacja mogła być spowodowana bezprawną ingerencją w towar po jego zakupie przez osobę trzecią, a następnie dokonanie zwrotu takiego towaru wbrew zapisom regulaminu 'Zasady Zwrotu Artykułów Przemysłowych'.

Chcielibyśmy również zaznaczyć, że nie odnotowaliśmy wcześniej tego typu zgłoszeń w naszym dziale obsługi klienta."

Co ciekawe, autor nagrania twierdzi, że po opublikowaniu filmiku skontaktowały się z nim inne osoby, które również nabyły podobnie przemalowane na czarno sprzęty (klucze udarowe Parkside) i ze sfałszowanymi tabliczkami znamionowymi. Nie wiadomo zatem, jak duża jest skala problemu.

Źródło: YouTube @ Dawid Biel, Lidl