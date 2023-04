Niemiecki dyskont Lidl zapowiada duże zmiany. W niektórych sklepach zostały już one wprowadzone, a w kolejnych pojawią się w ciągu najbliższych miesięcy. Docelowo ze wszystkich punktów znikną papierowe etykiety.

Elektroniczne etykiety (ESL, ang. electronic shelf label) wkrótce zastąpią tradycyjne “cenówki” w ponad 800 sklepach Lidl na terenie całej Polski. Zmiana pozwoli usprawnić zakupy i zagwarantuje konsumentom pewność co do ceny kupowanego towaru.

Lidl wprowadza elektroniczne etykiety na szeroką skalę

Powodów wdrożenia nowoczesnych etykiet cenowych można szukać przede wszystkim w dbałości o ekologię. Wycofanie papierowych “cenówek” pozwoli ograniczyć zużycie papieru przez sklepy w skali roku nawet o 120 ton – wyjaśnia portal Money.pl.

Dodatkowo ESL ma tę zaletę, że jest połączony z centralnym systemem zarządzania towarami. W praktyce oznacza to, że każda cena (ale też dodatkowe informacje np. związane z pochodzeniem produktu, aktualną promocją etc.) jest przechowywana w bazie, której edycja powoduje natychmiastową zmianę na wyświetlaczu. Pozwala to korygować ceny właściwie czasie rzeczywistym, bez konieczności drukowania kolejnych etykiet na papierze.

Wdrożenie elektronicznych etykiet cenowych jest też ważne z uwagi na dostarczenie zawsze aktualnych cen produktów. W przypadku konwencjonalnych “cenówek” istnieje ryzyko niedopełnienia obowiązków przez pracowników i pozostawienie na ekspozycji nieaktualnych cen. Nowoczesna technologia minimalizuje to ryzyko do zera z uwagi na wspomniane wcześniej połączenie z centralnym systemem w sklepie.

Kiedy e-etykiety pojawią się w sklepach?

Dziś elektroniczne “cenówki” znajdziemy w ponad 200 sklepach (m.in. w Poznaniu i Warszawie). Sieć zamierza jednak w ciągu kolejnych miesięcy wdrożyć je w pozostałych obiektach na mapie całej Polski. Do końca sierpnia, wszystkie z ponad 800 sklepów Lidl będą korzystać z nowego rozwiązania.