Podróż z Netflixem jest dobrym sposobem na korzystanie z serwisu poza miejscem zamieszkania, ale nie idealnym. Po miesiącu od wprowadzenia opłat za współdzielenie konta wielu użytkowników spotyka przykra niespodzianka.

Współdzielenie konta Netflix z kimś, kto z nami nie mieszka stało się płatne ponad miesiąc temu (przypominamy, że Netflix kosztuje nie mało). W tym momencie platforma zmieniła też zasady, na których możliwe jest korzystanie z serwisu w podróży. Opcja, którą polubili spryciarze, okazuje się problemem także dla standardowych użytkowników Netflixa.

Gospodarstwo domowe według Netflixa

Wprowadzając opłaty za współdzielenie konta Netflix wprowadził szereg zmian przywiązujących swoją usługę do miejsca. Przede wszystkim zaczął wymagać od polskich użytkowników wskazania urządzeń, które należą do jego gospodarstwa domowego. W ten sposób korzystanie z platformy poza domem stało się ograniczone, ale podróżowanie z Netflixem pozostało możliwe.

Jeśli nie korzystasz z serwisu Netflix na telewizorze lub zwyczajnie go nie masz, nie musisz ustawiać gospodarstwa domowego na swoim koncie.

- Netflix

Netflix weryfikuje gospodarstwo domowe na podstawie adresów IP, identyfikatorów urządzenia oraz aktywności konta, ale interesują go tylko odbiorniki tv. Ich użytkownicy mogą też korzystać z Netflixa w opcji Podróż, która w aplikacji na Smart TV stała wyjątkowo popularna. Nie jest ona jednak tylko bajką.

Jak działa Podróż na Netflix?

Logując się do serwisu na odbiorniku telewizyjnym poza naszym miejscem zamieszkania, musimy przejść dodatkową weryfikację.

Dodatkowa weryfikacja podróżującego użytkownika Netflixa

Wpisanie prawidłowego kodu tymczasowego odblokowuje nam dostęp do Netflixa, ale powoduje też, że serwis zaczyna kontrolować nam termin urlopu. W zależności od kraju może być to tydzień lub dwa tygodnie. Po tym czasie serwis prosi użytkownika o ponowne przesłanie kodu tymczasowego. Ten mechanizm sprawia jednak, że opcji podróży nie można wykorzystywać bez umiaru.

Po miesiącu korzystania z Netflixa na odbiorniku telewizyjnym może spotkać nas następujący protest:

Oznacza to, że urządzenie przestało być wiarygodne.

Odzyskiwanie Netflixa zablokowanego w Podróży

Wydaje się, że jest to idealny sposób na ograniczenie udostępniania konta użytkownikom, którzy z nami nie mieszkają. Tymczasem utrudnia dostęp do Netflixa osobom, które często podróżują, mieszkają w dwóch różnych miejscach lub w ich domu funkcjonuje kilka połączeń internetowych. Jest jednak na to sposób.

Należy uruchomić Netflixa na urządzeniu mobilnym w miejscu w lokalizacji głównej. Istotne jest, żeby korzystało ono z tego samego połączenia internetowego co tamtejsze odbiorniki telewizyjne.

Następnie to samo urządzenie mobilne należy połączyć z gościnną siecią WiFi i ponownie uruchomić na nim Netflixa.

W tym momencie odbiornik telewizyjny, który korzysta z gościnnego WiFi, stanie się wiarygodny, a kody tymczasowe dostępne.

Czynności te trzeba powtarzać minimum raz w miesiącu, a ewentualne problemy konsultować z pomocą techniczną serwisu Netflix.

Odzyskiwanie Netflixa zablokowanego w Podróży bez wychodzenia z domu

W ten sposób młot na ewentualnych spryciarzy nie jest stuprocentowo skuteczny. Odpowiednie zamarkowanie swojej lokalizacji umożliwia bowiem VPN. Jego użytkownicy mogą połączyć urządzenie mobilne podając IP głównej lokalizacji dla konta Netflix, a następnie przełączyć się na lokalizację przez nich pożądaną.

Tutaj jednak warto myśleć. Udostępnianie konta Netflix kosztuje 9,99 zł miesięcznie. Korzystanie z VPN to zawsze dobry pomysł. Jego instalowanie oraz uczenie się obsługi tylko po to, żeby pomijać przykre konsekwencje regulaminu Netflixa, może być działaniem nieopłacalnym

Źródło: Netflix