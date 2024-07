Naukowcy od dawna próbują znaleźć dowód na istnienie podróży w czasie, ale dotychczasowe próby okazywały się nieskuteczne. Niedawno wpadli na nowy pomysł: szukać śladów podróżników w czasie w mediach społecznościowych.

Podróże w czasie od dawna fascynują naukowców i miłośników science fiction. Choć wydają się one czysto teoretyczne, prace Einsteina, a zwłaszcza jego ogólna teoria względności, nie wykluczają istnienia zamkniętych krzywych czasowych. Hipotetyczne ścieżki mogłyby pozwolić na podróżowanie w przeszłość lub przyszłość, choć są one skrajnie trudne do zrealizowania w praktyce.

Naukowcy od dawna próbują znaleźć dowód na istnienie podróży w czasie. Do tej pory nieskutecznie. Fizycy z wydziału fizyki na Uniwersytecie Technologicznym w Michigan postanowili poszukać dowodów na istnienie podróżników w czasie w... internecie. Wyniki eksperymentu opublikowano w elektronicznym archiwum naukowych preprintów arXiv.

Jak znaleźć podróżników w czasie?

Jak opisuje serwis IFLScience, zespół skupił się na poszukiwaniu podróżników w czasie z przyszłości, a nie z przeszłości, uznając, że technologia umożliwiająca stworzenie wehikułu czasu nie istniała w przeszłości. Wiedza podróżników z przeszłości dotyczyłaby wyłącznie minionych wydarzeń, co utrudniałoby odróżnienie ich od historyków. Natomiast osoby z przyszłości mogłyby posiadać informacje, które jeszcze się nie wydarzyły, co stanowiłoby wyraźny dowód na ich podróż w czasie.

Naukowcy próbowali znaleźć informacje o wyjątkowych wydarzeniach, do których nikt nie mógłby się odnieść bez maszyny czasu. Ostatecznie zdecydowali się na dwa konkretne zdarzenia: odkrycie komety ISON (C/2012 S1) w 2012 roku oraz wybór przez kardynała Jorge Mario Bergoglio imienia Franciszek po objęciu funkcji głowy Kościoła katolickiego.

„Historie jasnych komet, takich jak kometa ISON, są na ogół dobrze przechowywane przez stowarzyszenia i czasopisma na całym świecie, co wskazuje, że kometa ISON może pozostać zapamiętana w przyszłości” - wyjaśnił zespół. „I odwrotnie, nie ma powodu, aby ktokolwiek bez wcześniejszych informacji odnosił się do czegoś jako 'Kometa ISON' przed wrześniem 2012 roku. Dlatego też dyskusje lub nawet wzmianki o „Komecie ISON” przed wrześniem 2012 roku były wyszukiwane jako potencjalnie prorocze dowody podróżników w czasie z przyszłości”.

Zespół przeszukał posty na Facebooku, Tweety i statystyki z Google Trends, które pokazują, kiedy ludzie szukają konkretnych terminów (po osiągnięciu określonego progu).

Podróżników nie znaleziono, ale to niczemu nie dowodzi

Naukowcy nie znaleźli żadnych dowodów na używanie tych terminów w internecie przed zaistniałymi wydarzeniami. Teoretycznie mogłoby to oznaczać, że podróże w czasie nie są możliwe, a podróżnicy w czasie nie istnieją. Zespół jednak zasugerował, że eksperyment mógł się nie udać z innych powodów.

„Po pierwsze, może być fizycznie niemożliwe, aby podróżnicy w czasie pozostawili jakiekolwiek trwałe pozostałości po swoim pobycie w przeszłości, w tym nawet bezcielesne pozostałości informacyjne w Internecie. Następnie, znalezienie takich informacji może być fizycznie niemożliwe, ponieważ naruszyłoby to jakieś nieznane jeszcze prawo fizyki, być może podobne do przypuszczenia o ochronie chronologii. Co więcej, podróżnicy w czasie mogą nie chcieć zostać znalezieni i mogą być dobrzy w zacieraniu śladów”.

Czekamy na kolejne próby odnalezienia podróżników w czasie, ale na ten moment podróże w czasie istnieją chyba tylko w filmach.