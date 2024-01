Sytuacja na rynku pamięci RAM i dysków SSD nie wygląda najlepiej. Po miesiącach rekordowych obniżek cen, w końcu nastał czas podwyżek. Analitycy nie mają dobrych informacji dla planujących zakup sprzętu - w kolejnych miesiącach ma być jeszcze gorzej.

Dołożenie pamięci RAM lub wymiana dysku SSD to najprostszy sposób na ulepszenie komputera. Do tej pory producenci kusili nas rekordowo niskimi cenami, co na pewno zachęcało potencjalnych klientów do zakupu nowego sprzętu. Sytuacja zaczęła się zmieniać i obserwujemy wzrost cen.

Wzrost cen pamięci RAM i dysków SSD

Analitycy z firmy TrendForce potwierdzają, że sytuacja na rynku pamięci DRAM i NAND zaczęła się zmieniać. Po kilku kwartałach obniżek cen, w III i IV kwartale 2023 r. stawki za sprzęt nagle zaczęły rosnąć. Zmiany są zauważalne w sklepach - pamięci DDR5 RAM i dyski SSD po prostu są coraz droższe.

Będzie jeszcze gorzej?

Prognozy analityków nie wyglądają najlepiej. Utrzymanie się tego trendu w 2024 r. będzie w dużej mierze będzie zależeć od producentów i kontroli wykorzystania mocy produkcyjnych.

Analitycy prognozują, że w tym kwartale czeka nas największy wzrost cen - 13-18% w przypadku pamięci DRAM i 18-23% w przypadku pamięci NAND. W drugim kwartale wzrosty cen powinny zahamować pod wpływem zwiększenia mocy produkcyjnych, ale w trzecim (a w przypadku pamięci DRAM też w czwartym) mogą znowu przyspieszyć przez większe zapotrzebowanie na sprzęt.

Warto zwrócić uwagę, że ogólny wzrost cen pamięci DRAM przede wszystkim wynika z przejścia branży na pamięci DDR5 i HBM – odzwierciedla on zmiany w asortymencie produktów, a nie ogólny wzrost cen wszystkich typów układów DRAM. Według analityków, patrząc na poszczególne produkty lub typy produktów, takie jak DDR5, możliwe są nawet spadki cen w ujęciu kwartalnym.

Prognozy analityków nie wyglądają optymistycznie. W najbliższych miesiącach (a może nawet w całym 2024 roku) czekają nas podwyżki cen sprzętu. Jeśli planujecie zakup pamięci DDR5 RAM lub dysku SSD NVMe lepiej zrobić to już teraz, bo potem może być jeszcze gorzej. Wyższe ceny na pewno wpłyną też na ceny nowych komputerów.

Źródło: TrendForce