Sony się wycofa? To zaboli graczy komputerowych

Przez ostatnie lata gracze PC mogli jeść z niejednego pieca. Z ekskluzywności wielu gier zrezygnował bowiem nie tylko Microsoft, ale i Sony. Okazuje się, że ta druga firma może powrócić do dawnych praktyk, gdy chodzi o dystrybucję gier.

Ostatnie lata były okresem zmiany w polityce Sony dotyczącej kultowych marek na PlayStation. Gry ekskluzywne, które dotychczas pokazywały się tylko na konsolach, zaczęły trafiać na komputery osobiste. Nie były to pomniejsze tytuły, a największe franczyzy jak The Last of US, Marvel’s Spider-Man, seria Horizon czy God of War. Lider rynku konsol może jednak powrócić do starych zwyczajów i próbować przyciągać do swoich sprzętów ekskluzywnym dostępem.

Sony zmieni swoją politykę? Efekty mogą nadejść jeszcze w tym roku

Za informacją o potencjalnej zmianie kursu stoi Jason Schreier, amerykański dziennikarz specjalizujący się w zagadnieniu gier. W podcaście Triple Click redaktor Bloomberga skomentował strategię Sony Interactive Entertainment i dał do zrozumienia, że szykują się w niej zmiany:

"Sądzę, że dla nich strategia wygląda obecnie tak, że gry-usługi będą trafiały na komputery. Jednocześnie czuję, że otrzymuję sygnały, że wycofują się z udostępniania swoich ekskluzywnych konsolowych rzeczy na komputerach, jak tradycyjne rzeczy dla pojedynczych graczy."

Ze zmian mają być wyłączone gry oparte o długofalowe zarabianie, jak chociażby nadchodzący Marathon od Bungie. Od którego momentu firma ma przejść tę zmianę? Zapytany o to Jason Schreier zwrócił uwagę na nadchodzące 15 września tego roku Marvel’s Wolverine. Zapowiadana od niemal 5 lat gra może być tytułem, który przypomni graczom o konsoli Sony i jednocześnie stanie się motywacją do jej zakupu.

“Nie byłbym zaskoczony, gdyby ta gra nigdy nie trafiła na komputery,” - mówi w podcaście Schreier. “Ale nawet jeśli by trafiła, zyskujecie pojęcie, co to znaczy i że potrzebujecie PlayStation, by zagrać, przynajmniej w niezdefiniowanej przyszłości”. Zdeniam Schreiera wpływ tej zmiany na Sony nie byłby tak duży, jak można się tego spodziewać:

“Nie uważam, by to w ogóle [wypuszczanie gier na PC – red.] było tak dużym sukcesem. [...] Nie wydaje się, by był to tak duży cios. Jest całkiem możliwe, że po prostu schowają tego dżina do lampy”.

Ci, którzy czekali chociażby na Ghost of Yotei czy Marvel’s Wolverine na komputerach, mogą zatem obejść się smakiem. Na szczęście tego losu nie podzieli Death Stranding 2: On the Beach, które jeszcze podczas State of Play zapowiedziano jako tytuł na PC. Biorąc pod uwagę, że PlayStation 6 może trafić do graczy jeszcze później, Japończycy mogliby chcieć zarabiać na tańszym w produkcji sprzęcie.

Źródło: Wccftech