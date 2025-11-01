Aplikacje mobilne

Przygotuj się na podwyżki w App Store. Polacy zapłacą więcej za aplikacje i gry

Apple zapowiedziało zmianę cen aplikacji, gier i innych treści. Polacy za zakupy w App Store zapłacą więcej.

Aplikacje i gry pobierane z App Store - sklepu z oprogramowaniem dla urządzeń Apple - to nieodłączna część codziennego korzystania z iPhone’ów czy iPadów. Ułatwiają życie, pozwalają na pracę, naukę i rozrywkę, a także pomagają dostosować wygląd i funkcje urządzenia do własnych potrzeb. Niektóre z nich są darmowe, inne płatne - i właśnie te drugie niedługo podrożeją. Warto zatem już dziś pomyśleć nad kupnem najpotrzebniejszych aplikacji na iOS - to sposób na oszczędność.

Wzrost cen w App Store w Polsce

Apple zapowiedziało zmiany w cenniku aplikacji i zakupów w swoim sklepie App Store. Nowe stawki obejmują trzy kraje: Polskę, Szwajcarię i Turcję. Ich wprowadzenie producent tłumaczy koniecznością dostosowania cen do aktualnych kursów walut i lokalnych przepisów podatkowych. Firma zaznacza, że zmiany mają zapewnić "spójność cenową” pomiędzy wszystkimi 175 rynkami, na których działa App Store.

Podwyżki obejmą aplikacje płatne jednorazowo oraz zakupy wewnątrz aplikacji (In-App Purchases), czyli np. dodatkowe funkcje, monety w grach czy rozszerzenia. Ważne jest jednak to, że zmiany nie dotkną subskrypcji automatycznie odnawialnych, jak choćby miesięczne plany premium - ani aplikacji, których twórcy ustalili ceny ręcznie.

Od kiedy wyższe ceny w App Store w Polsce?

Nowy cennik zacznie obowiązywać 17 listopada 2025 r. Od tego dnia użytkownicy z Polski zobaczą w App Store wyższe ceny wielu aplikacji i gier.

Apple poinformowało również o mechanizmie, który decyduje, czy cena aplikacji zostanie automatycznie zaktualizowana. Deweloperzy (twórcy oprogramowania) mogą wybrać tzw. rynek bazowy (base storefront) - czyli kraj, według którego wyliczane są ceny w innych regionach. Jeśli Polska nie jest ustawiona jako rynek bazowy, Apple samodzielnie wprowadza nowe stawki. W przypadku aplikacji stworzonych przez polskie firmy, które jako bazowy wybrały właśnie polski rynek, ceny nie wzrosną automatycznie - deweloper będzie mógł zdecydować o tym sam.

Twórcy oprogramowania zobaczą wszystkie zmiany w panelu App Store Connect, w sekcji Pricing and Availability, gdzie pojawią się zaktualizowane poziomy cenowe. Apple przypomina też, że każdy deweloper może w dowolnym momencie zmodyfikować ceny ręcznie.

Korekty cen - czyli po prostu podwyżki

To nie pierwsza taka zmiana w Polsce. Apple już wcześniej aktualizowało cennik - m.in. w 2017 i 2022 r. - tłumacząc to zmianami kursów walut. W praktyce jednak każda "korekta” oznaczała po prostu podwyżki cen aplikacji i gier. Historia pokazuje więc, że niezależnie od oficjalnych uzasadnień, użytkownicy iPhone’ów i iPadów muszą przygotować się na to, że w najbliższych tygodniach za cyfrowe zakupy w App Store zapłacą więcej.

