Wygląda na to, że Ród Smoka będzie kolejną produkcją, którą HBO przyciągnie do siebie wielu widzów. Premiera serialu już dzisiejszej nocy.

HBO zaprasza na prequel Gry o tron

Nie będzie przekłamaniem stwierdzenie, że Gra o tron to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. W ogólnym rozrachunku uznawany jest również za produkcję ocenianą bardzo wysoko, aczkolwiek część widzów miała zastrzeżenia co do ósmego, ostatniego sezonu. To właśnie głównie przez to pojawiały się pewne wątpliwości przy zapowiedzi prequela. Nadchodzi czas weryfikacji i ocen.

Ród Smoka. O której premiera?

Zgodnie ze składanymi deklaracjami, nadszedł moment premiery serialu Ród Smoka. Zaplanowano ją na dzisiejszą noc. W Polsce produkcja zadebiutuje o godzinie 3:00 (powtórka zostanie wyemitowana o znacznie bardziej przystępnej porze, a mianowicie o 20:10). Pojawi się wtedy pierwszy odcinek, do obejrzenia na antenie stacji HBO oraz na platformie HBO Max. Kolejne odcinki mają pojawiać się co tydzień, łącznie będzie ich dziesięć.

Na ostatniej prostej do sieci wrzucono jeszcze jeden, krótki zwiastun mający zaostrzać apetyty widzów na poznanie wydarzeń rozgrywających się 200 lat przed tymi, jakie pokazywano w Grze o tron.

Ród Smoka - zwiastun serialu

Póki co Ród Smoka zbiera dobre recenzje

Czy faktycznie warto było czekać? Nowy serial trzyma poziom poprzedniej produkcji, a może bliżej mu wyłącznie do chłodniej przyjętego zakończenia Gry o tron?

Nie tak dawno Ród Smoka wychwalał George R.R. Martin i z pierwszych recenzji wynika, że nie robił tego bezpodstawnie. Również z branżowych mediów płynie bardzo wiele pochwał dla tego, co przynosi prequel Gry o tron. Dobra fabuła, aktorstwo na wysokim poziomie, wiele mocnych scen i robiąca wrażenie otoczka wizualna (podobno szczególnie w kontekście smoków), niczego podobno nie brakuje. Poprawność polityczna? W tej kwestii więcej do powiedzenia będą mieli pewnie widzowie, przynajmniej niektórzy, ale na te opinie jeszcze chwile musimy poczekać.

Planujecie oglądać?

