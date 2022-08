Graliście w Days Gone? Na kontynuację hitu Bend Studio nie ma szans, ale można będzie wybrać się do kina na film z zombie.

Powstanie film na podstawie Days Gone

Sony już jakiś czas temu zdradziło, że zamierza mocniej zainteresować się przemysłem filmowym w kontekście puszczania oczka do graczy. Wprawdzie tegoroczny Uncharted raczej nie znajdzie się w gronie najlepszych ekranizacji gier, ale pod względem finansowym wypadł doskonale. Nie jest tajemnicą, że powstaną kolejne produkcje nawiązujące do hitów z konsol PlayStation. Jak się okazuje, będzie wśród nich adaptacja Days Gone, jednej z najlepszych gier na PlayStation 4 (później wydano ją również na PC).

Już w zeszłym roku stało się jasne, że Days Gone 2 nie ujrzy światła dziennego, co było zresztą dość szeroko komentowane. Wedle informacji serwisu deadline, film zostanie wyprodukowany przez Vendetta Productions i Sony PlayStation Productions.

Kto wystąpi w filmie Days Gone?

Przy pierwszych doniesieniach z reguły nie możemy liczyć na konkrety, ale tym razem sytuacja wygląda nieco inaczej. Przywoływane źródło podaje bowiem pierwsze nazwiska, jakie miały zostać zaangażowane do tego projektu i nie mówimy o anonimowych postaciach.

Scenariusz ma przygotować Sheldon Turner, który może pochwalić się między innymi statuetką BAFTA (a także oscarową nominacją) za film W Chmurach z 2019 roku. Jeśli chodzi natomiast o główną rolę (czyli Deacona St. Johna), to w niej wystąpić ma Sam Heughan, którego najwięcej widzów kojarzy zapewne z serialu Outlander.

Ekranizacja Days Gone, a właściwie jej scenariusz, będzie podobno „miłosną balladą do filmów o motocyklach”. Ma to o tyle sensu, iż Deacon St. John to motocyklista, który właśnie na tego rodzaju pojeździe przemierza postapokaliptyczny świat, w którym grasują hordy zombie. Trudno sobie wyobrazić, aby zabrakło ich również na wielkim ekranie. Być może Sony podpisuje się pod słowami niektórych widzów, iż filmów z zombie nigdy dość.

Graliście w Days Gone? Widzicie tutaj potencjał na kinowy hit?

Źródło: deadline