59 proc. pracujących Polaków w wieku 30-59 lat myśli o zmianie branży. Większość z nich rozważa sektor IT - sugeruje badanie Reskilling oczami Polaków przeprowadzone przez szkołę kompetencji cyfrowych Future Collars we współpracy z firmą Amazon.

Research, którego autorką jest dr hab. Katarzyna Sekścińska z Uniwersytetu Warszawskiego, miał pokazać, jak osoby w wieku 30-59 lat postrzegają swoją sytuację zawodową i możliwość przejścia do innej branży. Wielu Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy, ale ponad połowa z nich rozważa zmianę ścieżki kariery. Dlaczego to sektor IT interesuje ich najbardziej?

Dlaczego Polacy chcą przejść do IT? Pytanie retoryczne

Jako główny powód decyzji aż 72 proc. osób wskazuje na oczekiwane zarobki w IT, 36 proc. na możliwości rozwoju osobistego, a 35 proc. - na potencjał rozwojowy samej branży.

35 proc. badanych podjęło już działania, które mają ich przybliżyć do zmiany branży na technologiczną. Tak wysoki odsetek może sugerować, że nie jest to tylko chwilowy kaprys, ale realny zamiar.

Najczęstsze kroki w tym kierunku obejmują próby zrozumienia specyfiki branży i rynku pracy (70 proc. respondentów), zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez różnorodne formy edukacji (66 proc.) i korzystanie z zasobów online (86 proc.). Nie bez znaczenia jest również introspekcja - 58 proc. badanych przygląda się własnym potrzebom, celom zawodowym i planuje indywidualną ścieżkę kariery.

Stereotypy związane z branżą IT

Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars zauważa, że choć panuje przekonanie, że każdy może zmienić branżę czy zawód, kobiety często podchodzą do tego z większą otwartością, ale jednocześnie i z obawami.

Te obawy nie są jednostkowe. Lęk przed niewystarczającą wiedzą, wyzwaniami adaptacyjnymi oraz trudnościami w utrzymaniu tempa nauki dotyka wielu aspirujących do branży IT. Około 16-20 proc. respondentów wskazuje na specyficzne dla tego sektora aspekty, takie jak szybkie tempo pracy, stres czy konieczność używania języka angielskiego, jako główne bariery. Wcześniej pisaliśmy o wypaleniu zawodowym i depresji pracowników IT.

65 proc. badanych Polaków uznaje IT za branżę równie dostępną zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, chociaż 33 proc. nadal uważa, że IT jest bardziej męskim obszarem. Jednocześnie 40 proc. respondentów postrzega IT jako sektor równie otwarty dla młodych, jak i osób po 40. roku życia.

– Fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednak aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców – mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Amazon.

źródło: materiały prasowe