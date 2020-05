Smartfony Xiaomi od lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony polskich klientów. W czasach obecnego kryzysu to właśnie ten producent ma najwięcej powodów do zadowolenia.

Tej siły już nie powstrzymacie. Za chwilę Xiaomi zostanie liderem polskiego rynku smartfonów

Producenci smartfonów również odczuwają skutki trwającej pandemii, sprzedaż tych mobilnych urządzeń zauważalnie spadła. W lutym informowaliśmy, że w kontekście polskiego rynku doszło do istotnego wydarzenia, Xiaomi został drugim najpopularniejszym producentem smartfonów. Samsung wciąż zdawał się mieć pozycję niepodważalnego lidera, ale najnowsze dane opublikowane przez Canalys pokazują, że niczego nie można być pewnym.

Biorąc pod uwagę nasz kraj, Xiaomi jako jedyny z pięciu najpopularniejszych producentów zanotował wzrost sprzedaży w porównaniu do zeszłego roku. Bardziej imponujące jest jednak to, iż mowa o wzroście o aż 223%. Przy spadkach konkurentów pozwoliło to zdobyć 27% udziałów nad Wisłą. Samsung z wynikiem 28% ma zatem już tylko minimalną przewagę. Trudno oczekiwać gwałtownego odwrócenia się trendów i lada chwila, a po wielu latach koreański producent będzie musiał ustąpić zaszczytnego miejsca.

Xiaomi ma się dobrze w całej Europie

Biorąc pod uwagę całą Europę sytuacja wygląda nieco inaczej. Tu Samsung pozostaje bezpieczny, przypada mu bowiem aż 33% rynkowych udziałów. Dalej plasują się Huawei (21%), Apple (18%) i dopiero Xiaomi z wynikiem 14%.

Jeśli jednak porównywać sytuację do tej sprzed roku, wszyscy przed Xiaomi notują spadki sprzedaży, podczas gdy chiński producent i tu jest na sporym plusie. Wielkie wzrosty Oppo również wydają się godne odnotowania, ale ten producent dopiero przeciera swoje szlaki na naszym kontynencie.

Zastanawialiście się ostatnio, jaki telefon Xiaomi kupić? A może już posiadacie któryś z modeli tej marki?

Źródło: Canalys, foto: Xiaomi Polska

