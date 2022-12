Program Polaris ma na celu szybkie zwiększenie możliwości załogowych lotów kosmicznych. Pierwsza misja Polaris Dawn skupi się na nowej gałęzi nauki - medycynie kosmicznej.

Polaris Dawn w 2023

Będzie to pierwsza z trzech misji w programie Polaris, której start zaplanowano na 1 marca 2023 roku. Celem będzie osiągnięcie najwyższej w historii orbity Ziemi i podjęcie próby dokonania pierwszego w historii komercyjnego spaceru kosmicznego. Misja będzie przełomowa też pod względem medycznym, ponieważ zbada wpływ głębokiego kosmosu na ciała ludzi (ostatnio pisaliśmy o wyjątkowych soczewkach kontaktowych, jakie nosi załoga). Astronauci SpaceX spędzą 5 dni na przeprowadzeniu 38 badań ludzkiego zdrowia w kosmosie. Jednym z nich będzie nowa metoda obrazowania rentgenowskiego na pokładzie statku kosmicznego, opracowana przez Keck School of Medicine z Południowej Kalifornii.

Wysłanie współczesnych aparatów rentgenowskich w kosmos nie jest praktyczne ze względu na ich dużą masę i wysokie zapotrzebowanie na energię, ale dla prowadzenia w przyszłości prawdziwej medycyny klinicznej podczas długich lotów (na przykład na Marsa) będzie potrzebna metoda wykonywania zdjęć rentgenowskich. Aktualnie w przestrzeni powszechnie wykorzystuje się do badań ultrasonograf, który jest stosunkowo przenośny i nie wymaga dużej mocy, jednak przy jego pomocy nie da się zidentyfikować wielu zagrażających życiu problemów, takich jak zakrzepy w głównej tętnicy serca, płuc lub mózgu.

Kosmiczny rentgen

Naukowcy uważają, że radiologia, chirurgia, anestezjologia i medycyna ratunkowa mają kluczowe znaczenie dla reagowania na nagłe przypadki medyczne mogące wydarzyć się w kosmosie. Innowacyjna metoda, jaką przetestuje Polaris Dawn ma polegać na wykorzystaniu naturalnego promieniowania otoczenia, które zawsze jest obecne, by zrobić zdjęcia rentgenowskie przy użyciu minimalnego wyposażenia.

Aby sprawdzić, czy wykonanie takiego zdjęcia jest w ogóle możliwe, naukowcy zdecydowali się użyć prostszej formy współczesnych aparatów rentgenowskich, czyli kliszy. Stosowany jest do tego specjalny „ekran wzmacniający", który przekształca obecne w kosmosie promieniowanie jonizujące w światło widzialne, które można potem wywołać na kliszy. Badacze z Keck School wyślą fragment takiego ekranu oraz instrukcję przeprowadzenia eksperymentu dla załogi Polaris Dawn.

Kosmiczna medycyna

Polaris Dawn poszerzy znacząco naszą wiedzę na potrzeby przyszłych długotrwałych lotów kosmicznych, ale też przyczyni się swoimi odkryciami do poprawy opieki zdrowotnej na Ziemi. Seria eksperymentów medycznych przyczyni się nie tylko przyszłym podróżnikom na Księżyc i Marsa, ale też pozwoli pogłębić naszą wiedzę na temat ludzkiego ciała, która może przyczynić się do ratowania życia w zwykłych szpitalach. Przełom technologiczny w dziedzinie promieniowania rentgenowskiego może pozwolić na wykonywanie prześwietleń przy narażaniu pacjentów na niższe poziomy promieniowania, niż było to do tej pory.

Źródło: technology.org