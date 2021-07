Politechnika Poznańska jest pierwszą uczelnią w Polsce, która umożliwia kandydatom rejestrację do systemu rekrutacyjnego z wykorzystaniem aplikacji mObywatel. Niebawem kolejne uczelnie mogą wprowadzić podobne rozwiązanie.

Aplikacja mObywatel to bezpłatny, cyfrowy portfel na dokumenty. Korzystanie z niej jest oczywiście dobrowolne i ma być przede wszystkim wygodą dla użytkownika. Nie trzeba nosić ze sobą wszystkich dokumentów, nieraz wystarczy wylegitymować się telefonem. Oprócz potwierdzania tożsamości aplikacja umożliwia sprawdzenie punktów karnych, dostęp do eRecept, biletów kolejowych czy Unijnego Certyfikatu COVID. Warto podkreślić, że chcąc korzystać z mObywatela musimy mieć Profil Zaufany.

Zarejestruj się na studia przez mObywatel

Teraz przy pomocy tej rządowej aplikacji przyszli studenci mogą rejestrować się do systemu rekrutacyjnego Politechniki Poznańskiej.

Wystarczy wejść na stronę systemu rekrutacji, wybrać zaloguj się przez mObywatel i podążać za wyświetlonymi wskazówkami. Wybieramy przekaż Instytucji lub firmie, skanujemy kod QR ze strony internetowej i wyrażamy zgodę na przekazanie danych. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu adresu e-mail można korzystać z systemu i logować się do niego mObywatelem.

„Rejestracja w systemie rekrutacyjnym z aplikacją to kilka szybkich kroków. Zachęcamy kolejne uczelnie, by także wdrażały to intuicyjne rozwiązanie.” – powiedział minister Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Aplikacja oferuje studentom nie tylko możliwość logowania się do systemu rekrutacyjnego. Chętni mogą bezpłatnie otrzymać mLegitymację, czyli legitymację studencką w smartfonie. Tak samo jak jej tradycyjna wersja, mLegitymacja potwierdza wszystkie uprawnienia studenta oraz przysługujące mu zniżki. Wystarczy pokazać telefon z zainstalowaną aplikacją mObywatel.

