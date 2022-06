Duża moc i duże możliwości zamknięte w wyjątkowo kompaktowej konstrukcji. Oto soundbar Sonos Ray, który oficjalnie trafił już do polskich sklepów.

Soundbar Sonos Ray debiutuje w Polsce

Sonos Ray to najmniejszy soundbar, jaki kiedykolwiek opuścił fabryki tego producenta. W parze z mniejszymi gabarytami poszła również zdecydowanie niższa cena. Za to urządzenie zapłacimy tylko 1399 złotych. A możemy to zrobić już teraz, bo grajbelka oficjalnie trafiła do sprzedaży na terenie naszego kraju.

Czy warto zainwestować w ten sprzęt? Producent przekonuje, że zdecydowanie tak, choć trudno byłoby sobie wyobrazić, że mógłby mówić inaczej. Zamiast na jego zapewnieniach skoncentrujmy się zatem na cechach i funkcjach, jakie faktycznie ma zaoferować.

Otóż Sonos Ray może pochwalić się dużą mocą (360 W) oraz specjalnie zaprojektowanymi falowodami, dzięki którym całe pomieszczenie będzie mogło zostać wypełnione muzyką. Wysokiej klasy przetworniki gwarantować mają idealnie wyważone tony, a system bass reflex – przekonujące basy. Do tego dochodzą funkcje odpowiedzialne za zwiększanie wyrazistości dialogów, poprawę słyszalności przy niskim poziomie głośności i dopasowywanie dźwięku do pomieszczenia.

Sonos Ray – soundbar do małego pokoju

Soundbar Sonos Ray dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. W połączeniu z niewielkimi gabarytami oznacza to, że bez trudu powinien wkomponować się w wystrój pokoju, nawet jeżeli nie należy on do największych (to samo tyczy się samego telewizora, pod którym stanie to urządzenie).

