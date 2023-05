Jak informuje RMF FM, białostoccy policjanci od piątku szukają zaginionego drona o wartości 200 tys. zł. Nie jest jasne, czy wspomniana sytuacja jest niefortunną awarią czy też celowym przejęciem.

Dron wykorzystywany przez polską policję zaginął w piątek (5 maja) w okolicach Makowa Mazowieckiego, gdzie funkcjonariusze z Białegostoku od tego czasu próbują odnaleźć maszynę. Cały czas jednak brak informacji o odnalezieniu sprzętu.

Nagle stracili kontrolę nad dronem

Jak wyjaśnia RMF FM, funkcjonariusze policji z Białegostoku prowadzili działania operacyjne na Mazowszu z wykorzystaniem bezzałogowego statku obserwacyjnego. Dron o wartości 200 tys. zł należy do Wydziały Techniki Operacyjnej z podlaskiej komendy. Urządzenie w pewnym momencie przestało odpowiadać na komunikaty pilota, w efekcie czego policja straciła widoczność, a dron przepadł.

Istnieją dwie opcje niefortunnego zaginięcia maszyny. Pierwsza z nich zakłada awarię, która spowodowała utratę zasięgu i jakiejkolwiek kontroli nad dronem i upadku w nieznane pilotowi miejsce. Druga opcja dotyczy z kolei celowego przejęcia sprzętu. Mógł do tego zostać wykorzystany zagłuszacz sygnału, który potrafi unieruchomić urządzenie.

Jeden z dronów na wyposażeniu polskiej policji (Źródło: bielsko-biala.policja.gov.pl)

Policja jest bezsilna, a odnalezienie sprzętu może być trudne

Poszukiwania sprzętu trwają już długie godziny, a to budzi obawy o pozytywne dla policji zakończenie sprawy. Dron mógł zostać przejęty przy użyciu specjalnego urządzenia, a w jego lokalizacji dodatkowych trudności dodaje fakt, że nie został on wyposażony w jakikolwiek lokalizator – wynika z wypowiedzi Tomasza Krupy, rzecznika policji w Białymstoku, którego cytuje portal InfoSecurity24. Maszyna mogła upaść “na trudnym leśnym terenie, który jest niezamieszkały” – dodaje Krupa.

Do czego jednak policja wykorzystuje drony? Podobne urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim do obserwacji terenu trudnego do monitorowania z lądu. Dziś na wyposażeniu służb mundurowych w Polsce są przede wszystkim drony DJI Matrice 300 RTK. Te i podobne sprzęty zapewniają nawet 1 godzinę lotu, transmisję na odległości do 8 km, a przy tym wysokiej jakości obraz i możliwość operowania w trudnych temperaturach (skrajnie niskich i wysokich).