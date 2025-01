Ten smartfon ma dwie supermoce. Honor Magic 7 Lite pozytywnie zaskakuje

Honor Magic 7 Lite to smartfon, którego nie obawiałbym się nosić bez case. Smukła obudowa (8 mm) skrywa potężną baterię.

Już niebawem w polskiej sprzedaży pojawi się najnowszy smartfon Honor Magic 7 Lite. Przedstawiciel średniej półki cenowej ma do zaoferowania coś, czego większość konkurencji nie ma. Mowa o zwiększonej odporności na uszkodzenia, w tym upadki z dużej wysokości. Nie wygląda przy tym jak typowy “pancerny smartfon” - jest raczej normalnym, ładnym i całkiem smukłym urządzeniem. Zalet jest znacznie więcej.

Nadchodzi premiera Honor Magic 7 Lite

Nowy Honor Magic 7 Lite trafi do sprzedaży już 15 stycznia 2025 r. Jeśli myślisz o kupnie urządzenia w przedziale 1500-2000 zł, ten model może Cię zainteresować z kilku powodów. Obudowa Honor Magic 7 Lite posiada certyfikat IP64, czyli jest odporna na zachlapania oraz dostęp pyłu i kurzu. Najważniejsza jest jednak informacja o odporności na upadki z wysokości nawet 2 m. Chińska marka proponuje też dodatkową ochronę ekranu. Jeśli w ciągu pół roku od zakupu zostanie uszkodzony, naprawimy go za jedyne 110 zł i nie spowoduje to utraty fabrycznej gwarancji. To kilkukrotnie niższy koszt, niż w przypadku większości smartfonów. Wymiana ekranu jest w końcu sporym wydatkiem, niekiedy przekraczającym 1000 zł.

Zalety Honor Magic 7 Lite nie kończą się na zwiększonej odporności. Ogromnym plusem jest bateria - ma wielką pojemność, która wynosi aż 6000 mAh. Moc ładowania wynosi natomiast 66 W. Nie spędzimy więc dużo czasu na ładowaniu.

Honor Magic 7 Lite

Wyświetlacz nowego telefonu Honora jest spory - to AMOLED o przekątnej 6,78”. Posiada częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz i ma wysoką rozdzielczość 2700 x 1224 pikseli. Jasność również jest na bardzo dobrym poziomie - szczytowo wynosi aż 4000 nitów.

Poza tym Honor Magic 7 Lite dostaje średniopółkowy, choć nie najnowszy już procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 z taktowaniem do 2,2 GHz. Wspiera to 8 GB RAM, a pamięć na pliki użytkownika wynosi 256 lub 512 GB.

Honor Magic 7 Lite ma podwójny aparat. Główny ma matrycę 108 MP (1/1.67") i optyczną stabilizację obrazu. Poradzi sobie z nagrywaniem wideo w jakości 4K. Dodatkiem jest aparat szerokokątny ze skromną matrycą 5 MP. Na wyposażeniu nowego smartfona znajdziemy głośniki stereo, ekranowy skaner linii papilarnych, port podczerwieni, a także NFC.

Ceny Honor Magic 7 Lite w Polsce:

1599 zł za wersję 8/256 GB

1799 zł za wersję 8/512 GB

W zestawie otrzymamy całkiem dobre słuchawki Honor Earbuds X6.