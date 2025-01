Twierdzą, że tak wygląda Nintendo Switch 2. Co z premierą?

Konsole do gier

Robi się coraz głośniej o Nintendo Switch 2 i to nie bez powodu. Wiemy, że następca wysłużonego “pstryczka” ujrzy światło dzienne w trwającym roku finansowym, jednak oficjalnej prezentacji w dalszym ciągu brak. Ktoś postanowił “wyręczyć” Nintendo w tym zadaniu.

Wielu graczy sądziło, że Nintendo pokusi się o prezentację Switch 2 podczas targów CES 2025. Prawdziwego następcy “pstryczka” jakoś nie widać, jednak w gąszczu atrakcji pojawiła się skrupulatnie wykonana atrapa Nintendo Switch 2.

Tak właśnie wygląda następca Nintendo Switch?

Przedstawiciele firmy Genki – producent akcesoriów m.in. do Nintendo Switch – zaprezentowali na targach CES 2025 makietę Nintendo Switch 2, która jak twierdzą jest oparta na prawdziwej wersji urządzenia. Padły nieoficjalne słowa o premierze Switch 2. Konsola ma zadebiutować w kwietniu 2025 r., co pokrywa się z oficjalnymi informacjami od Nintendo.

rozwiń

Wymiary mają być podobno takie same, jak w rzeczywistym Switch 2. To nadal nie są oficjalne informacje, lecz podobnie jak w przypadku PS5 Pro, mnogość przecieków podpowiada, że prezentacja konsoli to kwestia nieodległej przyszłości.

Co ciekawego na CES 2025?

Skoro prawdziwe Nintendo Switch 2 nie jest główną atrakcją CES 2025, to co nią jest? Z pewnością warto odnotować prezentację kart graficznych GeForce RTX 5000 (Blackwell). Nie brakuje nowych laptopów MSI, nowych handheldów - Nitro Blaze 8 i Nitro Blaze 11 - zaprezentowano też nowy standard HDMI 2.2.

Źródło: X, Genki