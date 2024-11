realme wprowadza na rynek najnowszy smartfon z flagowej serii – realme GT 7 Pro. Sprawdzamy jego specyfikację oraz cenę w Polsce.

Jak zapewnia producent, realme GT 7 Pro wyróżnia się w kilku aspektach. Na pierwszy plan wysuwana jest wydajność tego modelu, na którą czuwa procesor Snapdragona 8 Elite. Poza tym ma on jednak punktować również m.in. aparatem fotograficznym z pierwszym w branży trybem podwodnym, wyświetlaczem AMOLED przygotowanym we współpracy z Samsung Display czy baterią o pojemności aż pojemności 6500 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 120W. Akcentowany jest również design inspirowany eksploracją kosmos.

Rynkowa premiera realme GT 7 Pro

realme twierdzi, że najnowszy flagowy smartfon nawiązuje do planety Mars, tym samym celebrując ducha eksploracji kosmosu. Z punktu widzenia pragmatycznych użytkowników najważniejsza może okazać się aluminiowa ramka, która powinna zapewniać wysoką wytrzymałość. Zastosowano tu poczwórnie zakrzywiony wyświetlacz oraz kolory dwa obudowy - pomarańczowy i szary. Cała konstrukcja spełnia założenia normy IP69 potwierdzającej zwiększony poziom ochrony przed wodą i pyłem.

realme GT 7 Pro dołącza do rankingu najwydajniejszych smartfonów, na tle których z pewnością nie będzie odstawał. Procesor Snapdragon 8 Elite stawia nawet realme GT 7 Pro na pozycji lidera wydajności. Producent chwali się, że jego najnowszy smartfon osiąga w benchmarku AnTuTu wynik przekraczający 3 mln punktów - tym samym przewyższając iPhone'a 16 Pro Max. Nie zabrakło tu również odpowiednich na standardy flagowych telefonów zasobów pamięci - realme GT 7 Pro posiada 12 GB RAM i 256 GB lub 512 GB (w zależności od wersji) pamięci wewnętrznej.

Klasa szczelności IP69 pozwoliła producentowi wprowadzić w tym modelu pierwszą w branży funkcję fotografii podwodnej. Pozwoli ona użytkownikom na fotografowanie na głębokości do 2 m przez 30 minut (producent rekomenduje stosowanie tego trybu w słodkiej wodzie). Jednocześnie w kontekście aparatu fotograficznego nie zabrakło tu funkcji bazujących na sztucznej inteligencji, takich jak Szybka migawka AI, Tryb widoczności w nocy AI czy Live Photo. Od strony sprzętowej, realme GT 7 Pro ma do zaoferowania trzy obiektywy - ultraszerokokątny 8 Mpix, szerokokątny 50 Mpix (Sony IMX906) oraz teleobiektyw 50 Mpix (Sony IMX882), który zapewni 3x zoom optyczny i 120x zoom cyfrowy. Fani selfie będą mieli do dyspozycji aparat przedni 16 Mpix (Sony IMX480).

Bateria o pojemności 6500 mAh obsługuje szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 120 W, dzięki któremu można będzie uzupełnić ją do 50 proc. w zaledwie 13 minut i w pełni w 37 minut. realme chwali się, że to "największa w tym segmencie bateria". Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 15 z realme UI 6.0, posiada moduły Bluetooth 5.4, Wi-Fi i NFC, obsługuje oczywiście również 5G. Ekran AMOLED mierzy 6,78", cechuje się rozdzielczością 2780 x 1264 pikseli i odświeżaniem 240Hz.

realme GT 7 Pro - polska cena i promocje

Z okazji premiery producent pokusił się o ofertę specjalną. W jej ramach od dziś do 15 grudnia, realme GT 7 Pro jest oferowany w zestawie z ładowarką 120W, w następujących cenach:

3999 zł za wariant 12 GB + 512 GB

3699 zł za wariant 12 GB + 256 GB

Oferta wygląda interesująco, ponieważ od 16 grudnia realme GT 7 Pro ma być oferowany w cenach regularnych, który będą zauważalnie wyższe - 4799 zł za wariant 12 GB + 512 GB oraz 4499 zł za wariant 12 GB + 256 GB.