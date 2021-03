Zgodnie z obietnicami, polski oddział Xiaomi zaprezentował dziś smartfony z serii Redmi Note 10. Warto poświęcić chwilę swojego czasu i zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ich dostępności w Polsce.

Seria Redmi Note 10 dotarła na nasz rynek

Trzeba przyznać, że w tym przypadku długo nie czekaliśmy. W końcu światowa premiera serii Redmi Note 10 miała miejsce na początku tego miesiąca. Zobaczyliśmy wtedy aż 4 modele - Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S oraz Redmi Note 10 5G. Ich specyfikacje nie stanowią tajemnicy, ale pozostawały inne kwestie wymagające wyjaśnienia.

Chodzi oczywiście o to, które z modeli trafią do Polski. Okazuje się, że wszystkie. Kiedy i co z ich cenami?

Polskie ceny Redmi Note 10 Pro

Najbardziej zaawansowany z całej czwórki jest Redmi Note 10 Pro. To wręcz przełomowy model dla całej rodziny Redmi Note, a tak przynajmniej przedstawia go producent. Ma ku temu podstawy, bo został wyposażony w aparat z obiektywem głównym 108 Mpix (poza tym w obiektywy ultraszerokokątny, makro i czujnik głębi), a także wyświetlacz Super AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Co poza tym? Między innymi procesor Qualcomm Snapdragon 732G, głośniki stereo i akumulator 5020 mAh z ładowaniem 33W. Trudno narzekać też na zaplecze komunikacyjne, smartfon został wyposażony w Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 ac i NFC, posiada też podwójny slot kart SIM. Wszystko zamknięto w obudowie odpornej na zachlapania (IP52).

Redmi Note 10 Pro będzie oferowany w kolorach Gradient Bronze, Glacial Blue Onyx Gray. Zainteresowani otrzymają do wyboru trzy warianty różniące się zasobami pamięci i cenami.

Redmi Note 10 Pro 6 GB + 64 GB - 1299 złotych

Redmi Note 10 Pro 6 GB + 128 GB - 1399 złotych

Redmi Note 10 Pro 8 GB + 128 GB - 1499 złotych

Przedsprzedaż rozpocznie się już 1 kwietnia. W jej ramach można liczyć na prezent w postaci Mi Watch Lite za symboliczną złotówkę. Trzeba będzie się pośpieszyć, ponieważ oferta będzie obowiązywała tylko przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów.

Polskie ceny Redmi Note 10

Modele Redmi Note 10 i Redmi Note 10S są nieco mniej zaawansowane niż Redmi Note 10 Pro. Obydwa posiadają ekrany Super AMOLED, ale już ze standardowym odświeżaniem 60 Hz.

Odbiegają od siebie w kilku istotnych kwestiach, przede wszystkim takich jak procesory, zasoby pamięci RAM i aparaty fotograficzne.

Model Redmi Note 10 Redmi Note 10S system operacyjny Android 11 z MIUI 12 ekran » 6,43"

» 1080 x 2400 px

» Super AMOLED

» 60 Hz

» Gorilla Glass 3 procesor Qualcomm Snapdragon 678 (11nm) MediaTek Helio G95 (12nm) pamięć RAM 4 GB 6 GB / 8 GB pamięć wewnętrzna 64 GB / 128 GB (UFS 2.2) + microSD aparat główny 48 (f/1.79) + 8 + 2 + 2 Mpix 64 (f/1.79) + 8 + 2 + 2 Mpix aparat przedni 13 Mpix łączność Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 ac, NFC akumulator 5000 mAh, ładowanie 33W dodatkowe cechy IP52, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych, Dual SIM wymiary 160.46 x 74.5 x 8.3 mm

Co z dostępnością i cenami? Póki co poznaliśmy szczegóły związane jedynie z Redmi Note 10. Oto one.

Redmi Note 10 4 GB + 64 GB - 899 złotych

Redmi Note 10 4 GB + 128 GB - 999 złotych

Sprzedaż Redmi Note 10 rozpocznie się 27 marca, ale już dziś o 16:00 wystartuje Flash Sale, w ramach której można liczyć na ceny o 200 złotych niższe (przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów).

Pojawi się też Redmi Note 10 5G

Najbardziej odmienny z całego grona jest jednak Redmi Note 10 5G. W tym przypadku mowa o propozycji dla osób szukających przystępnego cenowo smartfona z obsługą sieci 5G. Poza tym dostał procesor MediaTek Dimensity 700, 6,5-calowy ekran IPS Full HD+ z odświeżaniem 90 Hz i baterię 5000 mAh z ładowaniem 18W.

Jednocześnie w przypadku Redmi Note 10 5G można spodziewać się kolorów Aurora Green, Chrome Silver, Graphite Gray i Nighttime Blue. Niestety i w tym przypadku na ujawnienie cen trzeba jeszcze chwilę poczekać.

Źródło: Xiaomi

