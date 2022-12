Polscy overclockerzy nadal w formie. Michał „Xtreme Addict” Vobożil ustanowił nowy rekord świata w benchmarku 3DMark 2001 SE – udało mu się pokonać zagranicznych overclockerów i wcale nie musiał sięgać po topową kartę graficzną na rynku.

Ekstremalne podkręcanie sprzętu można nazwać sportem, który pasjonuje spore grono entuzjastów. Ostatnio nasz rodak - Michał „Xtreme Addict” Vobożil ustanowił nowy rekord wydajności w starszym benchmarku 3DMark 2001 SE.

Xtreme Addict z nowym rekordem świata w 3DMark 2001 SE

Xtreme Addict wykorzystał nową platformę Intela – procesor Core i9-13900K, 32 GB pamięci G.Skill Trident Z RGB, płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Apex oraz kartę graficzną Galax GeForce GTX 980 Ti HOF. Na procesorze i karcie graficznej rzecz jasna zamontowano niekonwencjonalne chłodzenie ciekłym azotem.

Wybór karty graficznej wcale nie jest przypadkowy. GeForce GTX 980 Ti to ostatni wspierany model pod systemem Windows XP (nowsze systemy operacyjne nie obsługują dobrze benchmarka 3DMark 2001 SE). XA wybrał autorską wersję ze stajni Galax, która oferuje rewelacyjny potencjał na przetaktowanie. Wszystko to przełożyło się na świetny wynik w benchmarku.

Xtreme Addict zdołał uzyskać w benchmarku 3DMark 2001 SE wynik 300 797 punktów. Tym samym pobił on poprzedni rekord 300 113 punktów, który należał do nowozelandzkiego overclockera TeamAU (wykorzystał on podobną platformę, ale ustawił niższe zegary).

Xtreme Addict dopiero wraca do ekstremalnego podkręcania i po Nowym Roku planuje kolejne sesje overclockingu. Można zatem oczekiwać kolejnych rekordów w wykonaniu XA. Czego oczywiście z całego serca mu życzymy!

Źródło: HWBot