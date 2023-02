Doczekaliśmy się polskiej premiery smartfonów Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. To modele z najwyższej półki, które mają dużo do zaoferowania. Ile zapłacą zainteresowani?

Rusza przedsprzedaż Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro

Większość kart związanych z Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro odsłonięto jeszcze w grudniu zeszłego roku, podczas chińskiej premiery. My musieliśmy poczekać nieco dłużej na nowe dopakowane propozycje tego popularnego producenta, ale w końcu przedstawiono wszystkie istotne szczegóły dotyczące dostępności Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro w Polsce.

Przedsprzedaż obydwu modeli rusza dziś, 27 lutego. Potrwa do 7 marca. Xiaomi 13 jest oferowany w wariancie 8 GB + 256 GB za 4799 złotych. W przypadku Xiaomi 13 Pro producent postanowił zaoferować nam wariant 12 GB + 256 GB, który został wyceniony na 6299 złotych.

Specjalna oferta promocyjna

Xiaomi także tym razem przygotowało coś dla osób, które jako pierwsze zdecydują się na złożenie zamówienia. Przedsprzedaż modelu Xiaomi 13 to okazja do zgarnięcia słuchawek Xiaomi Buds 4 (w czarnej wersji kolorystycznej).

Regularna sprzedaż wystartuje 8 marca. Użytkownicy Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro będą mogli skorzystać z 6-miesięcznego bezpłatnego okresu próbnego Google One o pojemności 2 TB oraz 3-miesięcznego dostępu do YouTube Premium. Producent obiecuje także jedną naprawę pozagwarancyjną bez kosztów robocizny (w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu).

Specyfikacja Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro

Parametry techniczne obydwu modeli mieliśmy już okazje omawiać. Zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją Xiaomi 13, w której znajdziecie wszystkie najważniejsze kwestie i odpowiedź na pytanie, czy warto go kupić.

Poniżej zamieszczamy podsumowanie specyfikacji, porównanie Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro. Droższy model to przede wszystkim większy wyświetlacz o wyższej rozdzielczości i z adaptacyjną częstotliwością odświeżania, bardziej zaawansowany aparat fotograficzny (chociaż w obydwu znajdziemy efekty współpracy z Leica) oraz bateria z szybszym ładowaniem. Dla niektórych osób istotny może być fakt, iż w Xiaomi 13 Pro wyświetlacz jest zakrzywiony na boczne krawędzie.

Model Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro oprogramowanie Android 13, MIUI 14 ekran » AMOLED (E6), płaski

» 6,36 cala

» 2400 x 1800 pikseli

» 120 Hz

» jasność max 1900 nit

» DolbyVision, HDR10+, HDR10, HLG

» Corning Gorilla Glass 5 » AMOLED (E6), zakrzywiony

» 6,73 cala

» 3200 x 1440 pikseli

» 1-120 Hz

» jasność max 1900 nit

» DolbyVision, HDR10+, HDR10, HLG

» Corning Gorilla Glass Victus procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4 nm) pamięć RAM 8 GB 12 GB pamięć wewnętrzna 256 GB (UFS 4.0) aparat » 50 Mpix, f/1.8 z OIS (IMX800)

» 12 Mpix, f/2.2, 120°

» tele 10 Mpix, f/2.0 z OIS » 50 Mpix, f/1.9 z OIS (IMX989)

» 50 Mpix, f/2.2, 115°

» tele 50 Mpix, f/2.0 z OIS aparat selfie 32 Mpix, f/2.0 łączność Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G bateria » 4500 mAh

» ładowanie 67W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 10W » 4820 mAh

» ładowanie 120W

» ładowanie bezprzewodowe 50W

» ładowanie zwrotne 10W dodatkowe cechy 2 głośniki stereo z Dolby Atmos, dual SIM, czytnik linii papilarnych, IP68 wymiary 152.8 x 71.5 x 7.98 mm 162.9 x 74.6 x 8.4 mm

Jak wypadają ceny na tle konkurencji? Będzie Xiaomi 13 w wersji Lite

Producent zadeklarował, że dotrze do nas jeszcze jedna nowość - Xiaomi 13 Lite. Będzie propozycją dla osób mających do wydania nieco mniej, ale na szczegóły dotyczące specyfikacji oraz ceny tego modelu musimy poczekać do przyszłego miesiąca.

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro dołączają nie tylko do najlepszych chińskich telefonów, ale także do najlepszych tego typu urządzeń w ogóle. To bezpośrednia konkurencja serii Galaxy S23 od Samsunga. Przypomnijmy, że Galaxy S23 8 GB + 256 GB wyceniono na 4799 złotych, podczas gdy Galaxy S23+ 8 GB + 256 GB kosztuje na start 5799 złotych. Droższy od nowych propozycji Xiaomi jest tylko Galaxy S23 Ultra.

Źródło: xiaomi