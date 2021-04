Chyba można już stwierdzić, że Atomic Heart na dobre wyszedł z cienia. Co najlepsze, kolejne materiały promujące tę grę jeszcze bardziej zaostrzają na nią apetyty.

Gameplay z Atomic Heart

Widzieliśmy już kilka różnej długości zwiastunów od samych twórców, które stanowiły dobre wprowadzenie w niezwykle oryginalny świat, z jakim będziemy mieli tu do czynienia (alternatywna wizja ZSRR). Teraz jednak pojawił się ponad 20-minutowy materiał wideo skupiający się wyłącznie na fragmentach rozgrywki, a to już okazja do nieco dokładniejszego przyjrzenia się nie tylko futurystycznym lokacjom, ale też ich mieszkańcom oraz temu, jak prezentuje się mechanika zabawy.

Atomic Heart to RPG akcji, eksploracja oraz walka będą tutaj jednymi z najistotniejszych elementów. Sporym zróżnicowaniem cechować mają się na szczęście nie tylko przeciwnicy, ale również arsenał. Dodatkowo bohater będzie mógł modyfikować bronie (do walki na krótkim oraz większym dystansie), a także wykorzystywać specjalne zdolności swoich rękawic. Czasem zamiast starć trzeba będzie zająć się hakowaniem. Jak widać poniżej, pojawią się też elementy QTE (quick time event).

Kiedy premiera Atomic Heart?

Atomic Heart znalazł się na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Gdybyśmy mieli tworzyć je ponownie, z pewnością byśmy tego tytułu nie pominęli, bo cały czas intryguje.

Niestety data premiery stanowi zagadkę. Twórcy utrzymują tylko tyle, że Atomic Heart będzie dostępny zgodnie z planem, w tym roku. Wiadomo za to, że zamierza na sporą liczbę platform docelowych - PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a także Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5.

Źródło: GameCross

