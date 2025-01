Ponad pół miliona nowych laptopów. Są kolejne bony dla nauczycieli

1,4 mld zł zamierza przeznaczyć rząd na zakup laptopów dla nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych – informują szefowie resortów cyfryzacji i edukacji. Szczegóły wyjaśnia rozporządzenie.

Program zapewniający laptopy nauczycielom ma przyspieszyć transformację cyfrową i ułatwić prowadzenie zajęć w szkołach. Teoretycznie nauczyciele mają dowolność w zakupie sprzętu, jednak w praktyce wybór jest ograniczony. Jakie wytyczne musi spełniać laptop, który będzie opłacony nowym bonem? Do kiedy można złożyć wniosek? Oto najważniejsze szczegóły.

Jeden bon = jeden laptop o wartości ok. 2,5 zł

Na podstawie nowych przepisów, możliwość uzyskania bonu przysługuje nauczycielom klas 1-3 oraz szkół ponadpodstawowych, którzy byli na etacie na dzień 30 września 2023 r. Wsparcie obejmie nauczycieli, którzy zostali wyłączeni z grupy uprawnionych przez poprzednie rozporządzenie. Szczegółowe informacje znajdują się w Dzienniku Ustaw (link tutaj). Bony będą przekazywane nauczycielom od kwietnia do maja 2025 roku, po ich zatwierdzeniu przez dyrekcje szkół. Będzie można za niego kupić nowy sprzęt o wartości ok. 2,5 tys. zł, który musi spełnić określone parametry techniczne, by można było go kupić w ramach dofinansowania.

Minimalne wymagania sprzętowe laptopa dla nauczyciela:

Wynik wydajności w teście CrossMark - minimum 1200 punktów.

Pamięć RAM lub zunifikowana - co najmniej 8 GB.

Dysk SSD o pojemności - minimum 256 GB.

Dwa złącza komunikacyjne, w tym jedno z możliwością podłączenia wideo.

Czas pracy baterii - co najmniej 360 minut przy średnim obciążeniu.

WiFi w wersji - co najmniej 5.

Bluetooth - w wersji co najmniej 5.

Przekątna ekranu - co najmniej 13 cali.

Wbudowany mikrofon i kamera.

Maksymalna waga laptopa z baterią to 2,5 kg.

Gwarancja na okres 36 miesięcy.

Do tego: sprzęt musi być całkowicie nowy i nieużywany, a także w pełni kompletny i sprawny technicznie. Komputery powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i wyprodukowane najpóźniej dziewięć miesięcy przed datą sprzedaży. Ponadto laptopy muszą posiadać co najmniej trzyletnią gwarancję producenta. Ważnym aspektem jest również to, że urządzenia muszą być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej i nie mogą być powiązane żadnymi prawami osób trzecich.

550 tys. nowych bonów dla nauczycieli

Pieniądze będą pochodzić ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Z bonów na zakup laptopa będzie można skorzystać do końca 2025 roku. Ministra edukacji Barbara Nowacka oraz szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gatkowski przekazali, że funduszy wystarczy na sfinansowanie 550 tys. bonów na zakup nowego sprzętu.

- Wnioski można składać przez najbliższe 30 dni. Po ich rozpatrzeniu sprzęt będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja tego roku - zapowiedział dziś szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Wnioski można składać od 27 stycznia do 25 lutego 2025 r. Nauczyciele, którzy już wcześniej otrzymali laptopy lub świadczenia na ich zakup z innych źródeł publicznych, są wyłączeni z tego programu.

Źródło grafiki: Adobe Stock