Program "Laptop dla nauczyciela" ma przyspieszyć transformację cyfrową i ułatwić prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych. Nauczyciele samodzielnie wybiorą odpowiadający im komputer, ale nie mogą kupić każdego modelu.

Rządowy program wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych obejmuje nie tylko uczniów, którzy dostali darmowe laptopy, ale też nauczycieli prowadzący zajęcia w klasach IV-VIII (a właściwie nauczycieli, nauczycieli na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pedagogów, wychowawców świetlic szkolnych, a nawet nauczycieli bibliotekarzy).

Założenia programu Laptop dla nauczyciela są inne niż w przypadku programu dla uczniów. Według ustawy, nauczyciele szkół publicznych otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. Teoretycznie mają oni dowolność w zakupie sprzętu, jednak w praktyce wybór jest ograniczony.

„W przypadku uczniów postawiliśmy na jednolity standard dla wszystkich w klasie, ale nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najlepiej przyda im się w pracy. Dopuszczamy zarówno tradycyjne komputery przenośne, jak i sprzęt oparty o chmurę” – w kwietniu powiedział minister Janusz Cieszyński.

Laptop dla nauczyciela – wymagania

Jaki laptop dla nauczyciela? Okazuje się, że laptop musi spełnić określone wymagania, by można go było kupić w ramach dofinansowania.

Wymagania laptopa dla nauczycieli: fabrycznie nowy,

nieużywany,

kompletny,

sprawny technicznie,

oryginalnie zapakowany,

wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży,

objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta,

wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej,

nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich. Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać laptop do kupienia w programie Laptop dla nauczyciela: wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów,

pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB,

pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB,

złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo),

klawiatura w układzie QWERTY,

zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,

bateria,

czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim – co najmniej 360 minut,

WiFi – co najmniej wersja 5,

Bluetooth – co najmniej wersja 5,

ekran z kolorowym wyświetlaczem, przekątną co najmniej 13 cali, rozdzielczości co najmniej FHD,

wbudowany mikrofon,

wbudowana kamera,

wbudowane głośniki stereo,

waga nie większa niż 2,5 kg,

wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Wymagania zostały wprowadzone wg dobrego zamysłu - pozwolą one zakupić sprzęt dobrej jakości, który będzie się nadawać do pracy nauczyciela. Podobnie jak w przypadku wymagań laptopa dla ucznia, można mieć zastrzeżenia co do wykorzystania benchmarka CrossMark, który faworyzuje procesory firmy Intel (np. wg wymagań nie będzie można kupić modelu z 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen 7 5700U, ale można już z 4-rdzeniowym Intel Core i5-1140G7). Dużo lepszym pomysłem byłoby wykorzystanie np. benchmarka PCMark.



Benchmark CrossMark faworyzuje procesory firmy Intel - słabszy model Intel Core i5-1140G7 spełnia wymagania programu, ale wydajniejszy AMD Ryzen 7 5700U już nie

Chcesz kupić laptopa? Możesz wybrać tylko konkretne modele

Ministerstwo Cyfryzacji chwali się, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup dowolnego laptopa - mogą oni zatem kupić model w cenie do 2500 zł lub wybrać droższy produkt i dopłacić z własnej kieszeni (np. laptop do 3000 zł lub laptop do 3500 zł). W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzyma 367 tys. nauczycieli (pozostałe grupy nauczycieli otrzymają takie wsparcie do końca roku).



Niektórych modeli nie można zakupić z dofinansowaniem "Laptop dla nauczyciela" - tutaj klasyfikuje się tylko granatowa wersja kolorystyczna, ale srebrna o tej samej konfiguracji już nie (foto: Media Expert)

W praktyce wygląda to... trochę inaczej. Bon można zrealizować w sklepie biorącym udział w programie (obecnie bierze w nim udział 2,7 tys. sklepów - na tej stronie można znaleźć ich wykaz), jednak to sklepy wyszczególniają konkretne modele, które można kupić w ramach akcji “Laptop dla nauczyciela” (zwykle są one specjalnie oznaczone na stronie sklepu).

W praktyce może się okazać, że laptop spełniający wymagania nie będzie dostępny w ramach dofinansowania. Mało tego! Może się okazać, że w ramach dofinansowania jest dostępny model w jednej wersji kolorystycznej, a ten sam model w innej wersji kolorystycznej już nie jest dostępny.

Laptop dla nauczyciela - co można kupić?

Co prawda program określa konkretne wymagania laptopa, a sklepy wskazują konkretne modele dostępne do zakupu z dofinansowanie, ale nauczyciele i tak mogą liczyć na bardzo duży wybór sprzętu. Cieszy możliwość zakupu w różnych punktach, co na pewno w pewien sposób wymusza konkurencję u dostawców.

Bez problemu można znaleźć dobre laptopy w cenie dofinansowania lub niewiele wyższej (np. za około 2500-2700 zł można znaleźć konstrukcje z ekranem IPS, procesorem AMD Ryzen 5 5625U lub Intel Core i5-1235U i 16 GB pamięci RAM). Nie będzie też problemu, by znaleźć coś lepszego - oferującego lepsze osiągi, cechującego się lepszą jakością wykonania i dłuższym czasem pracy na baterii. Co ciekawe, niektóre sklepy w ramach programu oferują nawet nowe laptopy Apple MacBook Pro i Air.

Warto dobrze przemyśleć zakup laptopa. Nauczyciele będą mogli otrzymać bon na zakup sprzętu raz na 5 lat, więc dobrze jakby to był przyszłościowy sprzęt. Co ważne, komputer kupiony w ramach dofinansowania nie będzie mógł być odsprzedany przez 3 lata od zakupu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, x-kom, Media Expert, Bapco, inf. własna