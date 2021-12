Webinary w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeżywały istne oblężenie. Nie tylko Polacy, ale i cały świat wyjątkowo chętnie korzystali z platform, które umożliwiały wykonywanie służbowych, ale i prywatnych czynności bez wychodzenia z domu.

Ponad 24 miliony uczestników webinarów

A to i tak kropla (choć dość duża) w morzu webinarów w ogóle. Liczba ta dotyczy uczestników spotkań na polskiej platformie ClickMeeting, która przez ostatnie 12 miesięcy stała się popularnym narzędziem na całym świecie. Niemal 2 miliony przeprowadzonych webinarów oznacza ponad 5000 działań online dziennie.

Z sukcesu rodaków zawsze warto się cieszyć - szczególnie jeśli mowa o sukcesie na arenie międzynarodowej. Warto przy okazji zaznaczyć, jak zmieniła się częstotliwość rozmów o webinarach jako takich. O ile w 2020 roku wzmianki o webinarach pojawiły się w Internecie niewiele ponad 300 mln razy, tak w kończącym się właśnie roku wartość ta wzrosła aż do 1,2 mld.

Badanie SentiOne wykazało, że Polacy wspominali o webinarach w sieci ponad 600 tys. razy, niemal 70% częściej, niż w 2020 roku.

Trudno dziwić się tak dużej popularności

W dobie pandemii wiele rzeczy przenieśliśmy do sieci, a więc potrzebne są do tego odpowiednie platformy. Jedną z tych czynności, która być może długo nie wróci do “konwencjonalnego” sposobu są rekrutacje. To właśnie ten typ spotkań od marca 2020 roku w większości był realizowany w formie zdalnej.

Niemal 60% Polaków uczestniczących w rekrutacji przeprowadziło rozmowę online.

Tradycyjne rozmowy w 4 oczy, na żywo to w tym momencie margines - tylko 7% ankietowanych musiało pojawić się na rozmowie w biurze potencjalnego pracodawcy.

Duża popularność oznacza też duży zarobek

O ile spotkania na ClickMeeting w rozumieniu pracy zdalnej, lekcji online, prezentacji produktów i innych “prywatnych” spraw nie przynoszą zysków, tak za pośrednictwem tejże platformy do webinarów odbywają się również konferencje, płatne szkolenia i kursy, które pozwalają zarobić organizatorom.

Odnośnie zarobków zatem: największy zysk z webinaru odnotowano w Wielkiej Brytanii i wyniósł on równowartość ok. 105 tys. zł. W Polsce natomiast było to trochę mniej, bo “tylko” 60 tys. zł.

Dajcie znać w komentarzach, czy braliście udział w jakimkolwiek webinarze w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Źródło: SentiOne, ClickMeeting