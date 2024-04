SkyShowtime to pierwszy duży serwis VOD, który będzie wyświetlał reklamy w Polsce. To co do tej pory obserwowaliśmy wyłącznie na Zachodnie, w końcu dotarło również na nasz rynek.

Zarządzający najpopularniejszymi serwisami streamingowymi już jakiś czas temu uznali, że oferowanie pakietów z reklamami jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Wprowadzają je jednak stopniowo, systematycznie na poszczególnych rynkach i długo takie działania omijały Polskę. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, iż szlaki nad Wisłą będzie przecierać SkyShowtime i tak też się dzieje.

SkyShowtime z reklamami w Polsce

Już od jutra, od 23 kwietnia 2024 r. SkyShowtime uruchomi nowy plan abonamentowy - Standard z reklamami. Będzie on dostępny na wszystkich rynkach, na jakich działa ten serwis VOD (aktualnie to 22 kraje). Jego cena wyniesie 19,99 zł miesięcznie.

- Od samego początku w SkyShowtime zależało nam na dotrzymaniu postanowienia o dostarczaniu doskonałej rozrywki w atrakcyjnej cenie. Wprowadzenie subskrypcji z reklamami jest kolejnym krokiem w ewolucji naszej usługi - w czasach, gdy odbiorcy szukają większego wyboru i elastyczności. Cieszymy się, że jesteśmy pierwszym serwisem streamingowym, który oferuje konsumentom na wszystkich rynkach opcję z reklamami - wyjaśnia Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Ujawniono, że SkyShowtime zawarło umowę z Paramount Advertising International, które będzie zajmować się sprzedażą reklam. Częstotliwość pojawiania się reklam i ich czas trwania mogą się różnić, ale średnio użytkownicy będą otrzymywać od 4 do 5 minut reklam na godzinę. Potwierdzono też, że pakiet z reklamami nie będzie okrojony pod kątem treści, osoby decydujące się na skorzystanie z niego mają otrzymać dostęp do pełnej biblioteki serwisu. Jakość wideo również ma być identyczna co w droższym pakiecie bez reklam.

Mam konto na SkyShowtime. Co dalej?

Użytkownicy, którzy aktualnie mają aktywną subskrypcję na SkyShowtime i nie chcą oglądać reklam nie muszą podejmować jakichkolwiek działań.

Jedyne co się zmieni to nazwa obecnego planu subskrypcji, który od 23 kwietnia 2023 r. będzie określany jako Standard Plus. Dalej będzie wolny od reklam, a cena pozostanie na tym samym poziomie - 24,99 zł miesięcznie.