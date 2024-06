Masz taki powerbank? “Natychmiast przestań używać”

Popularna firma produkująca różnego rodzaju urządzenia elektroniczne informuje o wadzie wykrytej w jednym ze swoich powerbanków. Anker apeluje do użytkowników konkretnego modelu o to, aby “natychmiast przestali używać” wadliwego powerbanku.

Producenci elektroniki generalnie z dużą dbałością podchodzą do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa swoich urządzeń. Niekiedy jednak, mimo ogromnych starań, w produkcie może wystąpić wada fabryczna, która mniej lub bardziej wpływa na ogólną użyteczność urządzenia.

Z podobnym wyzwaniem mierzy się właśnie firma Anker, producent posiadający w swoim portfolio przede wszystkim ładowarki (również bezprzewodowe), przewody, huby, stacje dokujące, przenośne stacje energii, ale też powerbanki. Tej ostatniej kategorii dotyczy ostrzeżenie opublikowane na oficjalnej stronie producenta.

Przedsiębiorstwo wycofuje model PowerCore 5K (w kolorze czarnym) o oznaczeniu A1112. Powodem są wadliwe akumulatory litowo-jonowe, które “mogą stwarzać zagrożenie pożarowe ze względu na wadę produkcyjną” – czytamy.

Producent apeluje o zwrot powerbanku. Sprawdź, czy masz taki model

Anker informuje, że problemy z powerbankiem PowerCore 5K A1112 objawiają się przede wszystkim przegrzaniem, co w dalszej kolejności może prowadzić do stopienia plastikowych elementów, a w efekcie powstania dymu lub pożaru. Wadą fabryczną objęta jest tylko nieliczna liczba powerbanków, jednak producent zwraca się z apelem o weryfikację swojego urządzenia do wszystkich klientów.

Sprawdź, jaki masz dokładnie model powerbanku Anker - instrukcja (Źródło: Anker)

Jak więc sprawdzić, czy twój powerbank Anker jest narażony na przegrzanie i potencjalne wywołanie pożaru? Firma publikuje dokładną instrukcję dla użytkowników. W pierwszej kolejności zweryfikuj, czy na urządzeniu w dolnej jego części widnieje napis “Anker 321 Power Bank (PowerCore 5K) Model: A1112. Jeśli tak, należy przejść na specjalnie przygotowaną dla akcji przywoławczej stronę producenta oraz podać na niej numer seryjny powerbanku. System sprawdzi, czy twoje urządzenie należy do wadliwej partii i poinstruuje cię, co należy zrobić, jeśli jest ono zagrożone.

Jeśli okaże się, że masz w domu powerbank Ankera z wadą fabryczną, odłóż go w bezpieczne miejsce. Producent ostrzega, aby “natychmiast przestać używać tego produktu” i pod żadnym pozorem nie wyrzucać go do kosza na śmieci lub pojemnika do recyklingu. Wadliwy powerbank zwrócisz w konkretnych punktach, które przyjmują urządzenia z bateriami litowo-jonowymi.