Sezon wakacyjny w pełni, stąd coraz więcej osób rozgląda się za pojemnym i solidnym powerbankiem. Baseus Bipow Digital jest kwintesencją powyższego, a producent oferuje go właśnie w cenie, jakiej próżno szukać na rynku.

Pojemny powerbank za mniej niż stówkę

Nie jest lekki, ale naładujesz nim telefon kilka razy. Zresztą nie tylko telefon, bo dobrze sprawdzi się także jako źródło zasilania do tabletu, laptopa czy steamdecka. Pojemność 30 000 mAh to pojemność trzy razy większa niż ta, któą zazwyczaj możemy znaleźć w przeciętnym powerbanku za około 100 złotych. Dodatkowo, w przypadku marki Baseus nie trzeba obawiać się spadku pojemności, czy uszkodzenia ładowanych sprzętów. 20W zapewnia także wystarczająco szybkie ładowanie urządzeń.

Minusy? Rozmiar i waga - nie jest to może ciężar małej cegły, niemniej tego typu pojemność raczej nie sprzyja codziennemu noszeniu powerbanka w torebce, czy wykorzystania go jako dodatkowego źródła zasilania w trakcie jednodniowych wędrówek w terenie. To raczej sprzęt na dłuższe wyjazdy lub urządzenie stanowiące zabezpieczenie przy przerwach w dostawie prądu.

Baseus Bipow umożliwia jednoczesne ładowanie 3 urządzeń, obsługuje Quick Charge 3.0, a jego pojemność znamionowa to 18 000 mAh. Z przodu obudowy znajduje się wyświetlacz, który informuje o rzeczywistym poziomie naładowania powerbanka (w procentach).

Jeśli poszukujecie powerbanka sprawdzonej marki, a do tego zależy Wam na dużej pojemności, zdecydowanie warto zainteresować się trwającą właśnie promocją - aktualnie sprzęt ten jest dostępny w rewelacyjnej cenie 86,81 zł.

źródło: informacja własna