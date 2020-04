Mały nie znaczy gorszy. PowerColor Radeon RX 5600 XT w wersji ITX może znaleźć swoje grono zainteresowanych - to jedna z nielicznych kart dla miniaturowych PC-tów.

Radeon RX 5600 XT to udana karta graficzna ze średniej półki – w sam raz do budowy dobrych i niedrogich komputerach do gier za 3000 – 4000 zł. Mało tego! Firma PowerColor przygotowała model, który można zamontować nawet w miniaturowych zestawach.

Radeon RX 5600 XT dla małych komputerów ITX

Mowa o modelu PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX, który zalicza się do najmniejszych tego typu konstrukcji na rynku – karta ma 17,5 cm długości, więc trochę więcej niż płyty główne formatu mini-ITX. Model ITX jest zatem idealną propozycją dla mniejszych konfiguracji, gdzie nie zmieści się RX 5600 XT standardowej wielkości (takie karty mają co najmniej ~23 cm).

Mniejsze rozmiary to oczywiście efekt zastosowania mniejszego chłodzenia. Producent wykorzystał aluminiowy radiator z czterema ciepłowodami, a całość owiewa 90-milimetrowy wentylator. PowerColor ITX nie należy do najefektowniejszych modeli, ale w mniejszych komputerach pewnie i tak będzie ukryty.

Jeżeli chodzi o specyfikację, tutaj bez specjalnych niespodzianek – na pokładzie znalazł się układ graficzny AMD Navi 10 z 2304 jednostkami cieniującymi i 6 GB pamięci GDDR6 192-bit. Taktowanie rdzenia zwiększono do 1620 MHz, a zegar pamięci pozostał nietknięty (to 14 000 MHz).

PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX dysponuje trzema wyjściami wideo: HDMI 2.0b i 2x DisplayPort 1.4. Karta wymaga podpięcia 8-pinowego zasilania.

PowerColor Radeon RX 5600 XT ITX – najważniejsze informacje

Układ graficzny: AMD Navi 10

Procesory strumieniowe: 2304

taktowanie rdzeni: 1620 MHz

pamięć wideo: 6 GB GDDR6 192-bit

taktowanie pamięci: 14 000 MHz

złącze zasilające: 8 pin

wyjścia wideo: HDMI 2.0b, 2x DP 1.4

chłodzenie: autorskie (2-slotowe)

Radeon RX 5600 XT ITX to jedna z najwydajniejszych kart dla miniaturowych komputerów. Ile za to cacko? Nie jest tanio, ale też nie jest drogo – karta pojawiła się w Wielkiej Brytanii, gdzie kosztuje 300 funtów (jest to zbliżona cena do innych modeli tego producenta). Jeżeli szukacie czegoś tańszego, warto zwrócić uwagę na ostatnią propozycję od ASRock – model Radeon RX 5500 XT Challenger ITX. Wcześniej pisaliśmy też o modelu RX 5700 ITX.

Źródło: ComputerBase

