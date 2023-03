Choć jej czasy już minęły, marka BlackBerry wciąż wywołuje duże emocje. Podobnie może być z filmem, który został jej poświęcony. Pierwszy zwiastun zachęca do wizyty w kinie.

BlackBerry – powstaje film o kultowej marce telefonów

Film BlackBerry skupia się na historii byłych dyrektorów generalnych kanadyjskiej marki – to Mike Lazaridis i Jim Balsillie, w których wcielą się odpowiednio Jay Baruchel i Glenn Howerton. Może i nie są to najgłośniejsze nazwiska w branży technologicznej, ale odegrali w niej jednak istotne role. Nie będzie dużą przesadą stwierdzenie, że bez BlackBerry iPhone mógłby nigdy nie powstać.

Autorzy scenariusza (na podstawie książki Jacquie McNish i Seana Silcoffa) – Matt Johnson i Matthew Miller – przygotowali opowieść, która rozpoczyna się wraz z początkami samej firmy BlackBerry, prowadzi nas przez jej wzloty i upadki, by zakończyć się na porażce. Wszyscy doskonale wiemy, co stało się z tą kanadyjską marką, gdy na rynku zaczęły dominować iPhone’y i smartfony z Androidem.

Zobacz pierwszy zwiastun BlackBerry

W przeciwieństwie do takich produkcji jak Steve Jobs czy (poświęcone Facebookowi) The Social Network, film BlackBerry będzie utrzymany w luźniejszych klimatach. Doskonale pokazuje to zwiastun, który już teraz możesz obejrzeć…

Niezwykła historia BlackBerry w filmie

Kinowa premiera filmu BlackBerry została zaplanowana na 12 maja bieżącego roku. Już teraz jednak twórcy objechali z nim kilka festiwali. Produkcja spotkała się na nich z bardzo ciepłym przyjęciem. Wygląda więc na to, że warto czekać – zarówno z powodów czysto filmowych, jak i po to, by poznać historię tej ważnej marki w dziejach telefonów komórkowych.

Wszak BlackBerry spopularyzowało telefony z klawiatury QWERTY i udowodniło, że mogą to być w pełni funkcjonalne urządzenia do pracy. Swego czasu rywalizowało wręcz z Nokią o miano producenta numer jeden. Nie dostrzegło jednak potencjału smartfonów nowej generacji.

Źródło: Engadget, Rotten Tomatoes