Oscary 2023 rozdane i wszystko jest już jasne. Jeden film zdominował tegoroczną galę, zdobywając siedem statuetek, w tym tę najważniejszą – za najlepszy film roku. Przedstawiamy wyniki.

Oscary 2023 – wyniki zdominowane przez Wszystko wszędzie naraz

Aż siedem statuetek trafiło do twórców i obsady filmu Wszystko wszędzie naraz. Tytuł ten absolutnie zdominował Oscary 2023. Wyniki warte odnotowania osiągnęły także filmy Na Zachodzie bez zmian i Wieloryb – ten pierwszy zgarnął cztery statuetki, drugi – dwie.

Wróćmy jednak do dominatora. Wszystko wszędzie naraz to nietuzinkowa produkcja, która została uznana za najlepszy film minionego roku, a grający w nim Michelle Yeoh, Ke Huy Quan i Jamie Lee Curtis – za trzech spośród czterech najlepszych aktorów. Dwie statuetki odebrali także Dan Kwan i Daniel Scheinert współodpowiedzialni za scenariusz i reżyserię, a Paul Rogers – za niezwykły montaż, który bez wątpienia wyróżnia tę komedię na tle innych. Co warto podkreślić, to wszystko udało się osiągnąć produkcji, która kosztowała „zaledwie” 25 milionów dolarów.

Na drugim miejscu pod względem liczby statuetek uplasował się głośny film Na Zachodzie bez zmian. Wojenny dramat został doceniony za zdjęcia, muzykę i scenografię, a także uznany za najlepszy film międzynarodowy minionego roku. To jednak niejedyna produkcja oryginalna Netflix, nagrodzona podczas tegorocznej gali wręczenia Oscarów. Statuetki trafiły także do twórców Gullermo Del Toro: Pinokio oraz krótkometrażowego dokumentu The Elephant Whisperers.

Za najlepszego aktora został uznany Brendan Fraser z Wieloryba. Film ten został nagrodzony także za charakteryzację. Na koniec warto też wspomnieć o zupełnie niezaskakujących nagrodach dla Top Gun: Maverick (za udźwiękowienie), Avatar: Istota wody (za efekty specjalne), Women Talking (za scenariusz adaptowany) i Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu (za kostiumy). A to już pełne zestawienie…

Oscary 2023 – lista zwycięzców:

Najlepszy film: Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Na Zachodzie bez zmian, Avatar: Istota wody, Duchy Inisherin, Elvis, Fabelmanowie, Tar, Top Gun: Maverick, W trójkącie, Women Talking

Najlepszy aktor: Brendan Fraser w Wieloryb pozostałe nominacje: Austin Butler w Elvis, Colin Farrell w Duchy Inisherin, Paul Mescal w Aftersun, Bill Nighy w Living

Najlepsza aktorka: Michelle Yeoh w Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Cate Blanchett w Tar, Ana de Armas w Blondynka, Andrea Riseborough w To Leslie, Michelle Williams w Fabelmanowie

Najlepszy aktor drugoplanowy: Ke Huy Quan w Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Brendan Gleeson w Duchy Inisherin, Brian Tyree Henry w Most, Judd Hirsch w Fabelmanowie, Barry Keoghan w Duchy Inisherin

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Jamie Lee Curtis w Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Angela Bassett w Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Hong Chau w Wieloryb, Kerry Condon w Duchy Inisherin, Stephanie Hsu w Wszystko wszędzie naraz

Najlepszy reżyser: Dan Kwan i Daniel Scheinert – Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Steven Spielberg – Fabelmanowie, Martin McDonagh – Duchy Inisherin, Todd Field – Tar, Ruben Östlund – W trójkącie

Najlepszy scenariusz adaptowany: Sarah Polley – Women Talking pozostałe nominacje: Na Zachodzie bez zmian, Glass Onion: Film z serii „Na noże”, Living, Top Gun: Maverick

Najlepszy scenariusz oryginalny: Daniel Kwan i Daniel Scheinert – Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Duchy Inisherin, Fabelmanowie, Tar, W trójkącie

Najlepsze zdjęcia: James Friend – Na Zachodzie bez zmian pozostałe nominacje: Bardo, Elvis, Imperium światła, Tar

Najlepszy montaż: Paul Rogers – Wszystko wszędzie naraz pozostałe nominacje: Duchy Inisherin, Elvis, Tar, Top Gun: Maverick

Najlepsze udźwiękowienie: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon i Mark Taylor – Top Gun: Maverick pozostałe nominacje: Na Zachodzie bez zmian, Avatar: Istota wody, The Batman, Elvis

Najlepsza muzyka: Volker Bertelmann – Na Zachodzie bez zmian pozostałe nominacje: Babilon, Duchy Inisherin, Wszystko wszędzie naraz, Fabelmanowie

Najlepsza piosenka oryginalna: Naatu Naatu z RRR pozostałe nominacje: Applause, Hold my Hand, Lift Me Up, This Is A Life

Najlepsze efekty specjalne: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon i Daniel Barrett – Avatar: Istota wody pozostałe nominacje: Na Zachodzie bez zmian, The Batman, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Top Gun: Maverick

Najlepsza scenografia: Christian M. Goldbeck i Ernestine Hipper – Na Zachodzie bez zmian pozostałe nominacje: Avatar: Istota wody, Babilon, Elvis, Fabelmanowie

Najlepsze kostiumy: Ruth E. Carter – Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu pozostałe nominacje: Babilon, Elvis, Wszystko wszędzie naraz, Paryż pani Harris

Najlepsza charakteryzacja: Adrien Morot, Judy Chin i Anne Marie Bradley – Wieloryb pozostałe nominacje: Na Zachodzie bez zmian, The Batman, Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu, Elvis

Najlepszy film międzynarodowy: Na zachodzie bez zmian pozostałe nominacje: Argentyna 1985, Blisko, IO, The Quiet One

Najlepszy film animowany: Guillermo Del Toro: Pinokio pozostałe nominacje: Marcel the Shell With Shoes On, Kot w butach: Ostatnie życzenie, Morska bestia, To nie wypanda

Najlepszy dokument: Navalny pozostałe nominacje: A House Made of Splinters, All That Breathes, All The Beauty and the Bloodshed, Wulkan miłości

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: The Elephant Whisperes pozostałe nominacje: Haulout, How Do You Measure a Year, Stranger at the Gate

Najlepszy aktorski film krótkometrażowy: An Irish Goodbye pozostałe nominacje: Ivalu, Le Pupille, Night Ride, The Res Suitcase

Najlepszy krótkometrażowy film animowany: The Boy, The Mole, The Fox and the Horse pozostałe nominacje: The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It



Jakie są twoje spostrzeżenia? Zgadzasz się z tymi wyborami?

Źródło: Oscars, Variety, CNET