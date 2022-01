Chętnych do wybicia się na nowym filmie Avatar zaczyna przybywać. A jeśli nie do wybicia się, to z pewnością do sporego zarobku związanego z tym uniwersum. Nie znaczy to, że Avatar: Reckoning wszystkich zachwyci.

Avatar: Reckoning to MMORPG, ale na urządzenia mobilne

Nad nową grą czuwają wspólnie Tencent, Lightstorm Entertainment, Disney oraz Archosaur Games. Trudno więc mówić tutaj o anonimowych ekipach. A skoro Tencent to najmniejszym zaskoczeniem nie powinien być fakt, iż mowa o produkcji szykowanej z myślą o urządzeniach mobilnych. Konkretnie tych, które pracują pod kontrolą systemów operacyjnych Google Android oraz Apple iOS.

Niestety na wiele szczegółów póki co nie można liczyć. Niektórzy od razu odpuszczą temat mobilnej produkcji. Dla innych istotnymi wzmiankami mogą być nie tylko te o wykorzystaniu filmowej licencji, ale również o postawieniu na rozgrywkę MMORPG. Poza opcją zabawy wieloosobowej dostępne mają być tu również zmagania kooperacyjne, a nawet misje fabularne dla pojedynczego gracza.

Kiedy Avatar: Reckoning trafi na smartfony?

Dokładna data premiery Avatar: Reckoning nie jest znana, ale twórcy oraz wydawca celują w końcówkę tego roku. Trudno się dziwić, bo cały czas jest nadzieja, że właśnie wtedy do kin trafi Avatar 2, sequel Avatar z 2009 roku, który osiągnął gigantyczny sukces komercyjny.

Jeśli chodzi natomiast o gry na większe platformy, to Ubisoft pracuje nad Avatar: Frontiers of Pandora. Tyle tylko, że na temat tej pierwszoosobowej przygodowej gry akcji mówi się bardzo niewiele i można mieć wątpliwości czy zostanie wydana w tym roku. Oficjalnie wciąż jest to podtrzymywane. Również tutaj swój udział mają Lightstorm Entertainment i Disney, a od strony technicznej należy nastawiać się na silnik Snowdrop.

Źródło: Archosaur Games