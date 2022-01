Czekający na Dying Light 2 Stay Human nie mogą ostatnio narzekać na brak nowych informacji i materiałów wideo promujących grę. Właśnie pojawiły się kolejne.

Dying Light 2 Stay Human pokazany także na konsolach

Zgodnie z zapowiedziami, Techland zaprezentował ostatni odcinek serii Dying 2 Know. Pojawił się interesujący wielu wątek kooperacji, jak również obiecywane fragmenty rozgrywki. Dying Light 2 Stay Human był już prezentowany wybranym dziennikarzom i to nie tylko na PC, ale również na konsolach. Gracze musieli jednak wierzyć na słowo, że w tym przypadku można będzie cieszyć się płynną rozgrywką na każdej z platform.

Po raz pierwszy pokazano zapis fragmentów rozgrywki zarejestrowanych na różnych konsolach, także tych z poprzedniej generacji. Nie są to one wprawdzie szczególnie obszerne, ale napawają pewnym optymizmem. Obiecano też, że pojawią się kolejne, być może bardziej szczegółowe porównania. Wszystko po to, aby upewnić nas, że nie powtórzy się sytuacja np. z Cyberpunk 2077, który na premierę na PlayStation 4 i Xbox One okazał się niemal niegrywalny.

Cały najnowszy odcinek Dying 2 Know możecie obejrzeć poniżej. Znajdziecie tam również część poświęconą kooperacji. Potwierdzono, że Dying Light 2 Stay Human zaoferuje tego typu zmagania dla 4-osobowych zespołów. Co istotne, da się ukończyć w ten sposób całą grę. Jeden gracz będzie hostem, pozostali gośćmi, wszyscy zachowają zdobyte postępy i przedmioty. Wszyscy też będą mogli głosować na ważne decyzje (te mające znaczenie dla rozwoju fabuły). Ostatecznego wyboru dokona jednak host.

Dying Light 2 Stay Human - gameplay z kooperacji

Premiera Dying Light 2 Stay Human już za moment

Jak przynajmniej część z Was pewnie wie, prace nad Dying Light 2 Stay Human mocno się przeciągały i dopiero od niedawna twórcy przypuścili większą ofensywę jeśli chodzi o kampanię promującą grę. To o tyle zasadne, że pod koniec listopada ogłoszono zakończenie prac i kolejne zmiany planów co do premiery nie powinny mieć już miejsca.

A skoro tak, to można nastawiać się na 4 lutego. Pełna lista platform docelowych to tutaj PC, konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch (wersja dostępna w chmurze).

Źródło: Dying Light