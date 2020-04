LG K61, LG K51S oraz LG K41S to nowe smartfony dla osób szukających modeli do 1000 złotych lub nieco powyżej tej kwoty. Czy interesujące? Poznajcie je bliżej.

LG K61, LG K51S oraz LG K41S mają kilka wspólnych atutów

Najważniejsze dzisiaj wydarzenie związane z tym koreańskim producentem to bez wątpienia polska premiera LG V60 ThinQ 5G. To jednak nie wszystko, ponieważ jednocześnie na nasz rynek trafiają trzy inne smartfony. To modele z serii LG K, które przygotowano dla osób o ograniczonym budżecie.

Jak jednak głoszą oficjalne komunikaty, LG K61, LG K51S oraz LG K41S łączy kilka cech, które przeniesiono do nich z droższych propozycji. Wszystkie trzy smartfony mogą pochwalić się bateriami o pojemności 4000 mAh, dźwiękiem DTS:X 3D Surround Sound, niezależnym dual SIM, wbudowanymi modułami NFC oraz obudowami spełniającymi militarny standard MIL-STD-810G. Wszystkie zostały również wyposażone w poczwórne aparaty główne, chociaż konfiguracje obiektywów są już różne.

Najtańszy jest tu LG K41S

Najprzystępniejsza cenowo propozycja to LG K41S. Poza wymienionymi wyżej elementami smartfon dysponuje 6.5-calowym ekranem HD+ z niewielkim notchem, ośmiordzeniowym procesorem 2.0 GHz, 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Tylny aparat składa się z obiektywów głównego 13 Mpix z PDAF, szerokokątnego 5 Mpix (115°), portretowego 2 Mpix oraz macro 2 Mpix, a na froncie umieszczono aparat selfie 8 Mpix.

Cena LG K41S wynosi 749 zł.

Nieco droższy i nieco lepszy LG K51S

LG K51S przynosi ekran o identycznych parametrach, aczkolwiek z inaczej osadzonym aparatem selfie 13 Mpix. Jednocześnie powinien być odrobinę wydajniejszy, obudowa skrywa bowiem ośmiordzeniowy procesor 2.3 GHz oraz 3 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Aparat główny obejmuje obiektywy 32 Mpix z PDAF, szerokokątny 5 Mpix (115°), portretowy 2 Mpix oraz macro 2 Mpix.

Cena LG K51S jest wyższa, wynosi 949 złotych.

LG K61, czyli smartfon LG do 1500 złotych

Zgodnie z oznaczeniami, najbardziej zaawansowany jest LG K61. W tym przypadku producent zastosował 6.5-calowy ekran Full HD+, ośmiordzeniowy procesor 2.3 GHz, a także 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne, aparat główny składa się z obiektywów głównego 48 Mpix z PDAF, szerokokątnego 8 Mpix (118°), portretowego 5 Mpix oraz macro 2 Mpix. Sympatycy selfie będą mogli natomiast korzystać z aparatu przedniego 16 Mpix.

LG K61 został wyceniony na 1249 złotych.

Na co stać nowe smartfony LG K?

Wszystkie omówione modele łączy również system Android 10. Niestety trudno oszacować ich wydajność, ponieważ tajemnicą owiane są procesory, producent nie ujawnia, jakie dokładnie układy zastosował. W gronie smartfonów do 1000 złotych konkurencja jest całkiem spora i groźna. Jak Waszym zdaniem poradzą sobie w niej LG K51S oraz LG K41S? Przed LG K61 jeszcze trudniejsze zadnie, bo musi stawić czoła wielu dobrym smartfonom do 1500 złotych.

Źródło: LG

