Poco M2 Pro nie jest kolejnym pogromcą flagowców. Producent zdecydował się rozbudować swoją ofertę o przystępnego cenowo smartfona.

Poco M2 Pro to smartfon do 1000 zł

Swojego czasu dużym wzięciem cieszył się Pocophone F1, ostatnio do sprzedaży trafił droższy, ale zdecydowanie bardziej kompletny i naprawdę dobry Poco F2 Pro. To modele, które producent reklamował jako alternatywy dla flagowców konkurencji. W przypadku Poco M2 Pro trzeba mówić o mniej zaawansowanej konstrukcji, która jednak będzie zdecydowanie tańsza. W pierwszej kolejności trafia na rynek indyjski, w cenach zaczynających się od około 800 złotych.

An incomparable pricing! Everything you need, nothing you don't.



4GB + 64GB: ₹13,999

6GB + 64GB: ₹14,999

6GB + 128GB: ₹16,999



RT and share the exciting news! Oh, you definitely should! #POCOM2Pro #FeelTheSurge pic.twitter.com/XgIFvprObw — #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 7, 2020

Być może nie kupimy Poco M2 Pro, ale to niewielka strata

Poco bardzo mocno stawia właśnie na tamtejszy rynek i możliwe, że Poco M2 Pro go nie opuści. Szkoda? Nieszczególnie, ponieważ nie jest to zupełnie nowa konstrukcja. To niemalże wiena kopia dostępnego także w Polsce modelu Redmi Note 9S. Różnice są tylko i aż dwie. Poco M2 Pro ma baterię 5000 mAh z ładowaniem 33W, w przypadku Redmi Note 9S trzeba mówić o baterii 5020 mAh z ładowaniem 18W. Poza tym nieco inaczej osadzono główne aparaty fotograficzne.

Ich konfiguracja (48 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix), jak również cała reszta specyfikacji są już identyczne. Przypomnijmy, że że mowa o 6.67-calowym ekranie Full HD+ (2400 x 1080 pikseli), procesorze Qualcomm Snapdragon 720G, aparacie selfie 16 Mpix i systemie Android 10 z MIUI 11.

The #POCOM2Pro definitely surpasses expectations with its unbeatable features.



- Qualcomm Snapdragon 720G

- 5000mAh battery with 33W fast charging (in-box)

- 48MP Quad Camera

- Z-Shocker Haptics

- 6.7" FHD+ Display

- NavIC



We #FeelTheSurge already, do you? RT if you it. pic.twitter.com/xq9gxhB4D1 — #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 7, 2020

Źródło: @IndiaPOCO

